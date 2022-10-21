İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan dini günlerin tarihleri önceden araştırılmaya başlanıyor. Bu sene için dini günler tamamlandı. 2023 yılında dini günlerin ve özellikler de Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği merak ediliyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu gündemdeki yerini aldı. Planlamalarını bu günlere göre yapacak olan Müslümanlar 2023 yılı için Kurban Bayramı'nın ne zamana denk geldiğini neredeyse aylar öncesinden araştırmaya başlıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günleri bu yüzden her yıl değişiklik gösterir. İşte dini günlerin tarihleri…