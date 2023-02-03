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2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri: KPSS ne zaman, başvurular başladı mı?

2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri: KPSS ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri memur adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. KPSS Önlisans-Ortaöğretim sınavları bilindiği gibi iki yılda bir düzenlendiği için 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmeyecek. KPSS lisans oturumu başvuruları için gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte 2022-2023 ÖSYM sınav takvim ile 2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

Giriş: 03.02.2023 - 20:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • KPSS başvurularında geri sayım sürüyor. Her yıl binlerce kişinin katılım sağladığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının ne zaman uygulanacağı merak konusu oldu. AÖBT, Eğitim Bilimleri, DHBT ve Alan Bilgisi sınav tarihleri ÖSYM sınav takviminin paylaşmasının ardından netlik kazanacak. Peki, "KPSS ne zaman, başvurular başladı mı?" İşte detaylar...

  • ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti.

    MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında yaptığı konuşmada; seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını söylemişti. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklandı. İki tarihin çakışması özellikle sosyal medyada erken seçim iddialarını alevlendirdi.

  • MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak "Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi. Çelik’in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

    2023 KPSS tarihlerinde herhangi bir değişim söz konusu olursa haberimizde paylaşacağız.

  • 2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Geçtiğimiz aylarda yayınlanan KPSS 2023 sınav takvimi şu şekildeydi;

    ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

    2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı: 23 Temmuz 2023.

  • KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları: 29-30 Temmuz 2023.

    2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı: 6 Ağustos 2023.

  • 2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.

    KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

  • 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

    2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

    ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavları için tarihin değişmesi bekleniyor.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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