Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu.
Buna göre bazı vergi, harç, ceza, pasaport ücreti, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan IMEI kayıt harcı tutarı, yeni yıl ile birlikte 2022 yılı için ortaya çıkan yüzde 122.93’lük yeniden değerleme oranında artırılacak.
Böylece yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan kullanım izni (IMEI kayıt) harcı, 2023 yılın ile birlikte yeniden değerleme oranında artarak, 6 bin 91.33 TL’ye çıkacak.
11 YILDA NEREDEN NEREYE GELDİ?
Yeni yılda 6 bin TL’yi geçecek olan sözkonusu IMEI kayıt harcı tutarı 2022’de 2 bin 732 lira 40 kuruş olarak uygulanıyordu. 2020’de 1838 TL olan rakam, 2018’de 500 TL, 2016’da 138 TL, 2014’te 119 TL ve 2012 yılında ise 100 TL idi.
Türkiye’de 2012 yılından bu yana uygulanan IMEI kayıt harcı tutarları şöyle oldu:
TELEFON FİYATINA HARÇ...
2012 yılında 100 TL olan IMEI kayıt harcı, 2023 yılı için 6 bin 91 TL’ye kadar çıkarken, IMEI kayıt harcı tutarında son 11 yıldaki artış da yüzde 5 bin 991 gibi çarpıcı bir orana ulaştı.
Özellikle son 3 yılda yeniden değerleme oranının yanısıra yapılan ek artışlarla hızla artışa geçen IMEI kayıt harcı tutarı, neredeyse bir telefon fiyatına eşit hale geldi. 2023 yılı ile birlikte 6 bin TL’yi geçecek olan bu harç tutarı ile piyasada giriş seviyesindeki çoğu akıllı telefon modeli alınabiliyor.
1 KASIM'DA YENİ DÜZENLEME DEVREYE GİRDİ
Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için en son geçen ay Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulamaya geçmişti.
1 Kasım’da yurtdışından gelen yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısının takip edilmesi ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesinin önlenmesine yönelik düzenleme devreye alınmıştı.
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