Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatı 30 Temmuz tarihinde duyurulmuştu. Bu kapsamda Ağustos ayının gelişi ile birlikte üretici ve tüketiciler tarafından merakla beklenen 2023 yılı güncel fındık fiyatlarının kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor. Peki, "2023 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? TMO fındık taban fiyatları bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?" İşte 2023 fındık fiyatları...