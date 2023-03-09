SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek.
Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.
TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.
"Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.
Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.
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