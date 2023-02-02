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2023 Doğalgaz desteği Şubat ödemeleri: Doğalgaz desteği ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

2023 Doğalgaz desteği ödemeleri: Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?

Doğalgaz desteği ödeme tarihleri hak sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Doğalgaz desteği ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan, hane başı 900-2500 TL arasında değişen ödemelerdir. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar ödeme tarihi ve miktarını mercek altına aldı. İşte 2023 Şubat ayı doğalgaz desteği ödemeleri başvuru şartları ve ödeme tarihleri...

Giriş: 02.02.2023 - 18:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Doğalgaz desteği ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerdir. Doğal desteğine ilişkin şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Doğalgaz desteği başvuruları 5 Eylül itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Peki, "Doğalgaz desteği ne zaman yatacak, ne kadar?" İşte doğalgaz desteği Şubat ayı ödeme tarihleri...

  • ŞUBAT AYI DOĞALYAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Doğalgaz desteği ödemeleri başvurusu onaylanan hanelere yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğalgaz yardımı Şubat ayı ödemelerine ilişkin net bir tarih verilmedi. Doğalgaz yardımı ödemeleri sorgulama ekranı üzerinden aylıkların yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.

    DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

    Dün ki Kabine Toplası'nda ardından  destek ödemleriyle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bi önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ise destek ödemlerinin artırıldığını şu sözlerle ifade etmişti:

    ''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."

  • DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.

  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

    Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.

  • Geçen sene gerçekleşen doğalgaz desteği ödemelerinin mart ayı içinde yapılacağını belirten Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek" açıklamalarında bulunmuştu.

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" demişti.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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