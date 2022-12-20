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Haberler Dünya 2023 daha da sıcak olacak

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden sıcaklığın 2023'te artacağı tahmini

İngiltere Meteoroloji Ofisi, 2023 yılının 2022'den daha sıcak olacağı tahmininde bulundu. İngiltere Meteoroloji Ofisi'ne göre, 2023'te küresel sıcaklıkların sanayi devrimi öncesine göre 1,08 ila 1,32 derece fazla olacağı öngörülüyor

Giriş: 20.12.2022 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
2023 daha da sıcak olacak
2023 daha da sıcak olacak
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AA

İngiltere Meteoroloji Ofisi, 2023'ün bu yıldan 2022 daha sıcak olacağı tahmininde bulundu.

BBC'nin haberine göre, 2023'te küresel sıcaklıkların sanayi devrimi öncesine göre 1,08 ila 1,32 derece fazla olacağı öngörülüyor.

Reading Üniversitesi İklim Bilimi Profesörü Richard Allan, konuya dair yaptığı açıklamada, gelecek yıl La Nina hava olayının (hava sıcaklığını düşürücü etkiye sahip hava olayı) etkisinin de sona ermesiyle sıcaklık artışının yükselişini sürdüreceğini kaydetti.

Bu yıl sıcaklığın normalin üzerinde seyrettiği İngiltere'de termometreler 40, Pakistan ve Hindistan'da ise 51 santigrat dereceyi aşan değerleri yansıtmıştı.

2016'da El Nino sonucu sıcaklıklar, sanayi devrimi öncesi dönemin 1,2 santigrat üzerine çıkarak sanayi devrimi sonrasının rekorunu kırmıştı.

Bilim insanları, küresel ısınmanın iklim değişikliği kaynaklı olduğuna dikkati çekiyor.

1750-1900 arasındaki sanayi devrimi döneminde küresel ölçekte sıcaklığın 1,1 derece arttığı biliniyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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