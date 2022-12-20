2023 daha da sıcak olacak

BBC'nin haberine göre, 2023'te küresel sıcaklıkların sanayi devrimi öncesine göre 1,08 ila 1,32 derece fazla olacağı öngörülüyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi, 2023'ün bu yıldan 2022 daha sıcak olacağı tahmininde bulundu.

Bu yıl sıcaklığın normalin üzerinde seyrettiği İngiltere'de termometreler 40, Pakistan ve Hindistan'da ise 51 santigrat dereceyi aşan değerleri yansıtmıştı.

Reading Üniversitesi İklim Bilimi Profesörü Richard Allan, konuya dair yaptığı açıklamada, gelecek yıl La Nina hava olayının (hava sıcaklığını düşürücü etkiye sahip hava olayı) etkisinin de sona ermesiyle sıcaklık artışının yükselişini sürdüreceğini kaydetti.