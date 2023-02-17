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2023 Bekçilik sınav tarihleri: Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bekçilik sınavı ne zaman?

2023 Bekçilik sınav tarihleri: Bekçilik başvuru ne zaman açıklanacak?

Bekçilik alımı başvuru sonuçlarında geri sayım sürüyor. 2023/1. Dönem 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuruları tamamlayan adaylar gözünü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika duyurularına çevirdi. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı 2023/1. Dönem başvuru sonuçları ve bekçi sınavının yapılacağı tarih...

Giriş: 17.02.2023 - 00:58 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 18 Ocak tarihinde başlayan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuruları 3 Şubat tarihinde sona erdi. Polis Akademisi Başkanlığı 26 ilde 1.250 bekçi alımı yapılacağını duyurmasının ardından bekçi sınavı tarihleri adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bekçilik sınavı hangi tarihte?" İşte detaylar...

  • BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI SONA ERDİ!

    26 ilimizde istihdam edilmek üzere 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak. Başvurular 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

  • BEKÇİLİK ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bekçilik ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi paylaşılmadı. Ön başvuru sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

     

  •  

    2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI

    S.N.

    İL

    PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

     

    1

    İSTANBUL

    740

     

    2

    İZMİR

    100

     

    3

    TEKİRDAĞ

    55

     

    4

    MUĞLA

    50

     

    5

    VAN

    40

     

    6

    DİYARBAKIR

    25

     

    7

    GAZİANTEP

    15

     

    8

    EDİRNE

    15

     

    9

    ISPARTA

    15

     

    10

    TUNCELİ

    15

     

    11

    IĞDIR

    15

     

    12

    YALOVA

    15

     

    13

    ARDAHAN

    15

     

    14

    MARDİN

    15

     

    15

    SİİRT

    10

     

    16

    HAKKARİ

    10

     

    17

    ŞIRNAK

    10

     

    18

    AĞRI

    10

     

    19

    ÇANKIRI

    10

     

    20

    ÇANAKKALE

    10

     

    21

    NEVŞEHİR

    10

     

    22

    AKSARAY

    10

     

    23

    YOZGAT

    10

     

    24

    BİTLİS

    10

     

    25

    ERZİNCAN

    10

     

    26

    KİLİS

    10

     

    TOPLAM

    1.250

  • BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2023? 

    Bekçi alımına ilişkin tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 2022/1. dönem bekçi alımı başvurusu 13 Mayıs'ta son bulmuş, sınav da 17 Temmuz günü yapılmıştı.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavına internet üzerinden ön başvurular, 18.01.2023 - 03.02.2023 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar  https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgilerin doldurması şeklinde yapılacaktır. 

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

    a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

    c)    En az 167 cm boyunda olmak, 

    d)    Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. 

    e)    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f)    Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak, 

    g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 

    h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

    k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

    l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

  • BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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