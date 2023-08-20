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        Haberler Gündem 2023 ALES 2 ne zaman, saat kaçta? ALES/2 kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?

        2023 ALES 2 ne zaman, saat kaçta? ALES/2 kaç dakika sürecek?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecanlı bekleyiş başladı. ALES/2 sınavı için ÖSYM, sınav giriş belgesini geçtiğimiz günlerde adayların erişimine sundu. 100 sorudan oluşan ALES'te, sayısal ve sözel testleri için 150 dakika süre verilmektedir. Sınava katılım gösterecek adaylar ALES/2 sınavı tarihi ve saatini araştırmaya başladı. İşte 2023 ALES 2 sınavı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 00:10
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        • 1

          ALES 2 sınavı için geri sayım sürüyor. Yılda üç kez yapılan ALES, İlkbahar Yaz ve Sonbahar dönemlerinde uygulanmaktadır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yayımlandı. Peki, "2023 ALES 2 ne zaman, saat kaçta? ALES/2 kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?" İşte ALES 2 kapsamında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ALES 2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) 20 Ağustos Pazar günü uygulanacak. ALES saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

        • 3

          ALES 2 KAÇ SORU?

          Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

        • 4

          ÖSYM ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre ALES-2 sınav sonuçları 5 Eylül 2023'te açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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