ALES 2 sınavı için geri sayım sürüyor. Yılda üç kez yapılan ALES, İlkbahar Yaz ve Sonbahar dönemlerinde uygulanmaktadır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yayımlandı. Peki, "2023 ALES 2 ne zaman, saat kaçta? ALES/2 kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?" İşte ALES 2 kapsamında tüm merak edilen soruların yanıtı...