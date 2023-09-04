KYK KREDİ VE BURSLARI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız burs verilmesinde istenen bazı şartlar bulunmaktadır. KYK geri ödemesiz burs aşağıdaki kişilere çıkmaktadır;

Ön lisans,

Lisans,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan kişiler intibak ya da hazırlık sınıfı öğrencilerine burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencilerine,

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e girenler,

Kurum Kuruluş Kanunu’na bağlı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen özelliklere göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burs çıkar.

Bir öğrenci aynı zamanda hem burs hem de kredi imkanından yararlanamaz.

KYK BURSU KİMLER ALAMAZ?

Öncelikle yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ve Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan faydalanamaz.