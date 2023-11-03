2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihlerini açıkladı. Hatırlanacağı gibi Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Kayıt sürecinin sona ermesinin ardından AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. İşte MEB takvimi ile 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri...
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AÖL sınav tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Açık Lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken, ders geçme notu ise 45 olarak belirlenmiştir. Sınavlara katılım gösterecek öğrenciler açık lise sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?" İşte detaylar...
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AÖL YENİ KAYIT SÜRECİ SONA ERDİ!
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.
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AÖL SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar
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AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
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b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.