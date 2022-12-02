İLK OLARAK 1938 YILINDA KULLANILMIŞ
Gaslighting ilk olarak, 1938 yılında Patrick Hamilton’ın yazdığı Gas-Light adlı oyunda kullanılıyor.
Oyun Kraliçe Victoria dönemi Londra’sında geçiyor ve orta sınıfa mensup bir çiftin yalan, aldatma ile dolu evliliğini ele alıyor.
Oyun 1940’da İngiltere’de 1944’de ABD’de aynı isimle sinemaya uyarlanıyor. Türkiye’de ise “Işıklar Sönerken” isimi ile yayımlanan 1944 ABD yapımı ve başrolleri Charles Boyer, Ingrid Bergman ve Joseph Cotten olduğu film de terime değiniliyor.
Film, manipülatif bir koca sistemli telkinleriyle, aklını yitirdiğini sanan bir kadının öyküsünü anlatır.