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2022 yılının kelimesi 'Gaslighting' seçildi! Peki nedir bu Gaslighting? Gaslighting anlamı nedir ve örnekleri nelerdir?

Gaslighting anlamı nedir ve örnekleri nelerdir?

ABD’nin en köklü sözlük yayıncılarından Merriam –Webster, yılın kelimesi olarak “Gaslighting”i seçti. Kelimenin seçilmesindeki en büyük etken olarak ise web sitesinde “Gaslighting” kelimesi aramalar da 2022 yılında yüzde 1740 oranında artmış olmasından kaynaklanıyor. En çok aratılan “Gaslighting” kelimesinin anlamını sizler için derledik…

Giriş: 02.12.2022 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • KİŞİ KENDİNİ ALDATIYOR

    “Gaslighting” zihni manipüle eden, fena halde yanıltıcı, tamamen aldatıcı davranış olarak tanımlanıyor. Aslında Gaslighting kişisel ve politik durumlar da insanları “yanıltmakta kullanılan kanallar ve teknolojilerdeki büyük artışı” anlatıyor.

  • Daha basit olarak anlatmak gerekirse Gaslighting kişinin kendi çıkarları için bir başkasını kasten yanıltması, yanlış yönlendirmesi ve psikolojik manipülasyon ile karşı tarafı kendinden şüphe ettirmeyi sağlamak anlamı taşıyor.

  • KENDİ BENLİĞİNDEN UZAKLAŞMAK

    Merriam-Webster sözlüğünde yılın kelimesi şu şekilde tanımlanır “ Bir kişinin genellikle uzun bir süre boyunca psikolojik manipülasyonu. Bu durum kurbanın kendi düşüncelerinin, gerçeklik algısının veya anılarının geçerliliğini sorgulamasına neden olur ve tipik olarak kafa karışıklığına, güven ve benlik saygısının kaybına, kişinin duygusallığının belirsizliğine yol açar. Faile bağımlılık gerçekleşir."

  • Sözlüğün Genel Yayın Yönetmeni Peter Sokolowski, "İngiliz dilinde ve özellikle son dört yılda o kadar hızlı yükselen bir kelime ki, aslında beni ve çoğumuzu şaşırttı" demiştir.

    Sokolowski’nin Associated Press (AP) ajansına verdiği bir demeçte kelimenin nu kadar artmasının sebebinin tek bir olaydan kaynaklanmadığını öne sürdü.

  • Gaslighting, zeki ve psikopatik kişiliğe sahip dominant bir bireyin, kendisinden daha zayıf birine, bilinçli olarak uyguladığı, değersizleştirme, manipülasyon, gerçeklikten uzaklaştırma, şüpheye düşürme ve psikolojik şiddet uygulayarak yavaş yavaş etkisi altına alması olarak tanımlanan bir kavramdır.

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