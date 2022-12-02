Sözlüğün Genel Yayın Yönetmeni Peter Sokolowski, "İngiliz dilinde ve özellikle son dört yılda o kadar hızlı yükselen bir kelime ki, aslında beni ve çoğumuzu şaşırttı" demiştir.

Sokolowski’nin Associated Press (AP) ajansına verdiği bir demeçte kelimenin nu kadar artmasının sebebinin tek bir olaydan kaynaklanmadığını öne sürdü.