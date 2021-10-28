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2022 Ramazan ne zaman, hangi ay? Ramazan Bayramı hangi günlerde? Ramazan ayı başlangıcı...

Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de ramazan ayının başlangıcı oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız şimdiden ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve bayramı hangi günlere denk geldiğini merak ediyor...

28.10.2021 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
2022 Ramazan ne zaman, hangi ay? Ramazan Bayramı hangi günlerde? Ramazan ayı başlangıcı...

İslam dininde büyük önemi olan dini günler Hicri takvime göre belirleniyor. 2022 yılında Ramazan ayının ve Ramazan bayramının hangi günlerde olacağı merak ediliyor. İşte 2022 dini günler takvimi

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 YILI DİNİ GÜNLER

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

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