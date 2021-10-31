2022 Oscar Ödülleri'nde en iyi film dalının en güçlü 15 adayı

DUNE

İçinde bulunduğumuz günlerde Türkiye dahil birçok ülkede gösterimde olan bilimkurgu türündeki ‘Dune’, bir üçlemenin ilk filmi… Kendi içinde bir bütünlük taşısa dahi film bittiğinde kahramanın ruhsal yolculuğunun nasıl tamamlanacağını, serüvenin nereye varacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla, tek filmle kesin yargıya varmak mümkün değil. Buna karşılık, ABD’deki bütün Oscar tahmincileri söz birliği etmişçesine ‘Dune’ü en iyi film dalındaki adaylardan biri olarak gösteriyor. Bunda eleştirmenlerden aldığı yüksek puanlar kadar, pandemi sonrası herkesin özlediği ‘büyük film’ duygusunu vermesinin de payı var. Belki doğru olan, ‘Yüzüklerin Efendisi’ üçlemesinde olduğu gibi hikâyenin biteceği son filme kadar sabretmek. Ne var ki, tüm tahminciler seyircilerin bağrına bastığı ‘Dune’ü Akademi’nin en iyi film kategorisi dahil teknik dallar dışında da aday göstereceğinden emin görünüyorlar. Türkiye gösterim tarihi: 22 Ekim 2021



