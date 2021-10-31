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2022 Oscar Ödülleri'nde en iyi film dalının en güçlü 15 adayı

Venedik, Toronto ve Telluride film festivallerinin ardından 2022 yılında verilecek Oscar ödüllerinin favorileri belli olmaya başladı. İşte en iyi film dalında Oscar’a aday olması beklenen 15 film. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

31.10.2021 - 01:07 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • BELFAST

    Kenneth Branagh, yazıp yönettiği ‘Belfast’ta 1960’lı yıllarda geçen bir aile hikâyesi anlatıyor. Dünya prömiyerini yaptığı Telluride Film Festivali’nin ardından Toronto Film Festivali’ne katılan ve orada Seyirci Ödülü’nü kazanan ‘Belfast’, Oscar’a aday olmasına kesin gözüyle bakılan filmlerden biri. Aslına bakarsanız, eleştirmenlerin tümünden onay almış bir film değil. Hatta eleştirmenlerin puanlarına bakarsak çok daha güçlü adaylar var ama Toronto’da kazandığı Seyirci Ödülü, onu listenin en üst sırasına çıkarmaya yetiyor. Kuzey İrlanda’nın Belfast kentinde geçen filmde Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds ve Colin Morgan’ın yanı sıra çocuk oyuncu Jude Hill de oynuyor. Branagh’ın ‘en kişisel filmim’ dediği Belfast, yarı otobiyografik bir nitelik taşıyor. Türkiye gösterim tarihi: Belli değil.

  • THE POWER OF THE DOG

    ‘2021 yılındaki sonbahar festivallerinin yıldızı hangi filmdi?’ sorusuna genelde herkes ‘The Power of the Dog’ diye yanıt veriyor. Venedik, Telluride, Toronto, San Sebastian gibi önemli festivallerde eleştirmenlerin favori filmlerinden biriydi. Jane Campion’ın 12 yıl aradan sonra seyredeceğimiz ilk sinema filmi ‘The Power of the Dog’, alternatif bir western niteliği taşıyor. Campion’ın Thomas Savage’ın romanından uyarladığı film, Benedict Cumberbatch’in canlandırdığı Phil Burbank karakterinin çevresinde dönüyor. Kardeşi, eve yeni bir eş ve oğul getirdiğinde Burbank, gücünü ve iktidarını onlara hissettirmek için elinden geleni yapıyor. Venedik Film Festivali’nde en iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan’ı kazanan ‘The Power of the Dog’, eleştirmenlerden aldığı çok yüksek notlarla şimdiden yılın en iyilerinden biri olmaya aday görünüyor. Filmekimi’nde seyircilerle buluşan ‘The Power of the Dog’un Oscar adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye gösterim tarihi: 1 Aralık 2021 (İnternet)

     

  • KING RICHARD: YÜKSELEN ŞAMPİYONLAR

    Zach Baylin’in yazdığı, Reinaldo Marcus Green’in yönettiği ‘King Richard’, tenis dünyasının yıldız oyuncuları Venus ve Serena Williams’ın babaları ve antrenörleri Richard Williams’ın hayat hikâyesini anlatıyor. Telluride Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinden sonra sinemalarda gösterime giren ve aynı anda HBO Max üzerinden de seyircilerle buluşan ‘King Richard’, aşağı yukarı bütün tahmincilerin listesinde yer alan filmlerden biri. Bu arada, birçok kişi Will Smith’in en iyi erkek oyuncu dalındaki adaylığına garanti gözüyle bakıyor. Film, iki kızını farklı yöntemlerle eğiterek onları tenis dünyasının zirvesine taşımasını başaran Richard Williams’ın öyküsünü anlatıyor. Türkiye gösterim tarihi: 19 Kasım 2021

     

  • THE TRAGEDY OF MACBETH

    24 Eylül’de New York Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen ‘The Tragedy of Macbeth’, İngiliz ve Amerikalı eleştirmenlerinden aldığı yüksek notlarla Oscar’ın favorilerinden biri haline geldi. Joel Coen’in kardeşi Ethan olmadan tek başına uyarlayıp yönettiği filmde Macbeth’i Denzel Washington, Lady Macbeth’i ise Frances McDormand canlandırıyor. Eleştirmenler, Coen’in siyah beyaz olarak çektiği filmde Macbeth çiftinin deliliğe kadar uzanan güç arayışını stilize bir üslupla ve çok etkili şekilde anlattığını belirtiyorlar. Coen’in daha önce defalarca yorumlanan Shakespeare trajedisine getirdiği bu yoruma Akademi’nin de kayıtsız kalmayacağı, birkaç dalda Oscar’a aday göstereceği tahmin ediliyor. A24 yapımı film birçok ülkede sadece dijital ortamda gösterime girecek. Türkiye gösterim tarihi: Belli değil.

  • KÂBUS SOKAĞI
    (Nightmare Alley)

    William Lindsay Gresham’ın ‘Nightmare Alley’ adlı romanı ilk kez 1947 yılında uyarlanmıştı sinemaya. İkinci uyarlamanın altında ise Guillermo del Toro’nun imzası var. Del Toro’nun senaryosunu Kim Morgan ile birlikte yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman ve David Strathairn gibi önemli isimler yer alıyor. Psikolojik gerilim türündeki film, del Toro’nun önceki filmlerinden farklı olarak doğa üstü unsurlar içermiyor. Kitabı 1992 yılında Ron Perlman vermiş del Toro’ya. O da filmi seyretmeden önce kitabı okumuş ve sevmiş. Del Toro, ‘Nightmare Alley’nin 1947 yapımı filmin yeniden çevrimi değil, romanın farklı bir uyarlaması olacağını söylüyor. Niyetini ise kara filmle korku türünü buluşturmak olarak açıklıyor. Henüz hiçbir yerde görücüye çıkmayan filmin, ABD’de 17 Aralık’ta gösterime girmesi planlanıyor. Türkiye gösterim tarihi: 4 Şubat 2022

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