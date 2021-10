2022 Oscar Ödülleri'nde en iyi film dalının en güçlü 15 adayı

THE POWER OF THE DOG

‘2021 yılındaki sonbahar festivallerinin yıldızı hangi filmdi?’ sorusuna genelde herkes ‘The Power of the Dog’ diye yanıt veriyor. Venedik, Telluride, Toronto, San Sebastian gibi önemli festivallerde eleştirmenlerin favori filmlerinden biriydi. Jane Campion’ın 12 yıl aradan sonra seyredeceğimiz ilk sinema filmi ‘The Power of the Dog’, alternatif bir western niteliği taşıyor. Campion’ın Thomas Savage’ın romanından uyarladığı film, Benedict Cumberbatch’in canlandırdığı Phil Burbank karakterinin çevresinde dönüyor. Kardeşi, eve yeni bir eş ve oğul getirdiğinde Burbank, gücünü ve iktidarını onlara hissettirmek için elinden geleni yapıyor. Venedik Film Festivali’nde en iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan’ı kazanan ‘The Power of the Dog’, eleştirmenlerden aldığı çok yüksek notlarla şimdiden yılın en iyilerinden biri olmaya aday görünüyor. Filmekimi’nde seyircilerle buluşan ‘The Power of the Dog’un Oscar adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye gösterim tarihi: 1 Aralık 2021 (İnternet)