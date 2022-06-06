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2022 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu - Magazin haberi

2022 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu: Kırmızı halıda yıldızlar geçidi!

Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 2022 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri, sahiplerini buldu. 'Örümcek Adam Eve Dönüş Yok' (Spider-Man: No Way Home) filmi ile 'Euphoria' dizisi büyük ödülleri aldı. Kırmızı halının şıklık yarışına dahil olan ünlü isimler arasında ise Sydney Sweeney, Olivia Rodrigo ve 'Marry Me' filmindeki performansıyla 'En İyi Şarkı Ödülü'nü kazanan Jennifer Lopez vardı

06.06.2022 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2022 MTV Sinema ve TV Ödülleri, geçtiğimiz pazar akşamı Santa Monica'da düzenlendi. İlk bölümünde Vanessa Hudgens'in, ikinci bölümde ise Tayshia Adams'ın sunuculuğunu üstlendiği törende, sinema ve televizyon dünyasının en iyileri ödüllendirildi.

  • Filmde yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıyan Zendaya ve Tom Holland çifti, aldıkları ödüllerle gecenin yıldızları oldu. İkilinin başrolde yer aldığı 'Örümcek Adam Eve Dönüş Yok' (Spider-Man: No Way Home), 'En İyi Film' seçilirken, Zendaya'nın başrolde olduğu 'Euphoria' da 'En İyi Dizi' seçildi. Her iki oyuncu da 'En İyi Performans' ödüllerini aldı. 

  • 'Nesil Ödülü' de bu yıl şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e verildi. Lopez, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Çocuklarına, ödülü verenlere ve menajeri Benny Medina'ya teşekkür eden ünlü isim, gözyaşlarını tutamadı. 

    Sanatçı bir teşekkürü de "Yüzüme karşı ya da arkamdan bunu yapamayacağımı söyleyen tüm insanlara..." sözleriyle iletti. 

  • Lopez, ayrıca 'Marry Me' filminde seslendirdiği 'On My Way' ile 'En İyi Şarkı Ödülü'nü de evine götürdü. 

    İşte MTV Sinema ve TV Ödülleri'nin kazananları...

  • EN İYİ FİLM

    Spider-Man: No Way Home

    EN İYİ DİZİ

    Euphoria

    EN İYİ SİNEMA PERFORMANSI

    Tom Holland, Spider-Man: No Way Home

    EN İYİ DİZİ PERFORMANSI

    Zendaya, Euphoria

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