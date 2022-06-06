'Nesil Ödülü' de bu yıl şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e verildi. Lopez, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Çocuklarına, ödülü verenlere ve menajeri Benny Medina'ya teşekkür eden ünlü isim, gözyaşlarını tutamadı.

Sanatçı bir teşekkürü de "Yüzüme karşı ya da arkamdan bunu yapamayacağımı söyleyen tüm insanlara..." sözleriyle iletti.