KYK burs başvuru süreci heyecanla beklenirken KYK bursu alan öğrenciler ise "KYK burs ücretleri ne zaman yatacak?" ve "KYK burs ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, KYK burs ve kredi ücretleri ile KYK burs ödeme tarihleri...
KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATAR?
KYK burs ve kredileri her ayın 6'sından 10'una kadar TC kimlik numaralarının son rakamına göre yatar.
TC kimlik numarasına göre KYK kredi ve burs ücretleri ödeme tarihleri:
Son rakamı 0 olanlar: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olanlar: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olanlar: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olanlar: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olanlar: Ayın 10. günü
KYK KREDİ VE BURSU NE KADAR?
KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de lisansta 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
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