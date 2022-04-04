Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden biri kabul edilen Grammy Ödülleri, Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Sunuculuğunu Trevor Noah'ın üstlendiği törende Yılın Albümü, ABD'li şarkıcı Jon Batiste'e gitti.
Genç şarkıcı Olivia Rodrigo geceden üç büyük ödülle ayrıldı.
Gecede John Legend, Lady Gaga, H.E.R., Travis Barker ve Lenny Kravitz, gibi isimler performans sergiledi.
Törenin en önemli anı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Grammy'de yaptığı konuşma oldu. "Savaş ve müzikten daha zıt ne olabilir?" diyen Zelensky, "Bizim müzisyenlerimiz smokin yerine zırh giyiyorlar. Hastanelerde yaralanmış insanlara, hatta onları duyamayanlara şarkı söylüyorlar. Her neyse... Biz özgürlüğümüzü savunuyoruz. Yaşamak için, sevmek için" şeklinde sözlerini sürdürdü.
Zelensky Grammy konuşmasında çocuklara değinerek "Çocuklarımız kayan yıldızlar değil, roketler çiziyor. 400'den fazla çocuk yaralandı ve 153 çocuk öldü. Ve onları asla resim yaparken görmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı, "Topraklarımızda bombalarıyla korkunç bir sessizlik getiren Rusya ile savaşıyoruz. Bu ölüm sessizliğini müziğinizle doldurun. Bugün yapın. Bizim hikayemizi anlatın. Yapabildiğiniz her şekilde bize destek olun ama sessiz kalmayın. Ve sonra barış gelecek" dedi.
64. Grammy Ödülleri kazananları şöyle:
YILIN ALBÜMÜ
We Are - Jon Batiste
YILIN ŞARKISI
Silk Sonic - Leave the Door Open
EN İYİ RAP ŞARKISI
Kanye West ft Jay-Z - Jail
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost
EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANS
Kanye West ft The Weekend & Lil Baby - Hurricane
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYIT
Rufus Du Sol - Alive
EN İYİ POP SOLO PERFORMANS
Olivia Rodrigo - Drivers License
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜM
Black Coffee - Subconsciously
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
Foo Fighters - Making a Fire
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Foo Fighters - Medicine at Midnight
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ
St. Vincent - Daddy's Home
EN İYİ KLİP
Jon Batiste - Freedom
EN İYİ YENİ SANATÇI
Olivia Rodrigo
EN İYİ SOLO PERFORMANS
Olivia Rodrigo - Drivers License
EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP PERFORMANSI
Kiss Me More - Doja Cat feat. SZA
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Leave The Door Open - Silk Sonic
Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan
EN İYİ R&B ŞPARKISI
Leave The Door Open - Silk Sonic
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Heaux Tales - Jazmine Sullivan
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