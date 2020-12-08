FRANK DE BOER: SEYİRCİSİZ OYNAMAK GÜZEL OLUR

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımız ile eşleşmeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu vurgulayan De Boer, "Ölüm grubunda değiliz ama bence bu kurada ölüm grubu da yok. Her grupta 1. torbada yer alan takımlar favori bence ama yine de Türkiye ve Norveç'i görmezden gelemeyiz. Türkiye iyi yeteneklere sahip olan bir futbol ülkesi. Norveç'te Haaland ve Odegaard gibi oyuncular var. Karadağ ve Letonya iyi organizasyonlara sahip. Cebelitarık karşısında da averajımızı düzeltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.