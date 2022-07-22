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2022 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme zorlu bir sezonun ardından 1 Tammuz 2022'de sezon finali yapmıştı. Aylarca haber alınamayan evlatları bulan, çözülemez denilen sorunlara ümitlerin tükendiği anda el uzatan Didem Arslan Yılmaz ve ekibi ikinci sezonunda da yine büyük başarılara imza atmıştı. Hafta içi her gün izleyicilerin karşısına geçen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni sezon tarihi belli oldu mu?

22.07.2022 - 12:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • 17 Ağustos 2020 tarihinden bu yana hafta içi her gün Show TV 'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı. İşte, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni sezonuyla ilgili merak edilenler...

  • DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME 2022 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni sezonuyla 9 Ağustos Pazartesi 15.00'ten itibaren hafta içi her gün Show TV'de izleyicilerin karşısına çıkacak.

  • Gerçekleri ortaya çıkarmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında canla başla çalıştı. Yeni sezona hazırlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, gerçekleri ortaya çıkarmak için vazgeçmeden mücadeleye kaldığı yerden Show TV’de devam edecek.

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