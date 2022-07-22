Gerçekleri ortaya çıkarmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında canla başla çalıştı. Yeni sezona hazırlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, gerçekleri ortaya çıkarmak için vazgeçmeden mücadeleye kaldığı yerden Show TV’de devam edecek.