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2022'de mevsimlik tarım işçilerinin ücreti yüzde 87 arttı

2022 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 87.1 artarak 238 TL oldu

Giriş: 24.02.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
2022'de mevsimlik tarım işçilerinin ücreti yüzde 87 arttı
HABERTURK.COM

TÜİK 2022 yılına ilişkin tarımsal işletme işgücü ücret yapısı verilerini yayınladı. Buna göre tarımsal işletmelerde 2022 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 87.1 artarak 238 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 89.4 artarak 6.547 TL oldu.

Geçen yıl mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 82.8 artış göstererek 253 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 91.6 artış göstererek 225 TL'ye ulaştı. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 88.9 yükselerek 6 729 TL, kadın işçiler için yüzde 88.4 artarak 5.393 TL'ye çıktı.

TÜİK verilerine göre 2022 yılında tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 362 TL ile Ardahan ilinde, kadın işçiler için 305 TL ile Ordu ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 191 TL ile Hatay ve Ankara illerinde, kadın işçiler için ise 139 TL ile Hatay ilinde kaydedildi.

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