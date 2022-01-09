Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 7. etabı, başkent Riyad'daki 402 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 9 dakika 32 saniyelik derecesiyle Prodrive/Bahrain takımından Sebastien Loeb elde etti.

Loeb, ikinci etap zaferini elde ederek genel sıralamada Toyota'dan Nasser Al-Attiyah'a olan farkı azalttı.

MOTOSİKLETTE CORNEJ KAZANDI

Motosiklet kategorisi yedinci etabını 3 saat 28 dakika 46 saniyede Şilili Jose Ignacio Cornejo kazanırken, Yamaha sürücüsü Adrien van Beveren ise genel klasman liderliğine yükseldi.

Van Beveren, genel klasmanda ilk sıraya yükselmeyi başardı. Fransız sürücü, yedinci etaba başlamadan önce kaza yapan ve ralliden çekilen Daniel Sanders'ın yokluğuyla genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Bu sonuçların ardından Van Beveren genel klasmanda 23 saat 45 dakika 2 saniye ile ilk sırada yer aldı.

12 etap sürecek organizasyon, 14 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.