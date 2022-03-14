Kırmızı halı görünümleri de genel olarak bu uyarının yerine getirildiğini gözler önüne serdi. Pek çok ünlü ismin katıldığı gecede BAFTA Ödülleri'ne katılımlarıyla bilinen kraliyet üyeleri Prens William ile Kate Middleton yer almadı. Çift, en son 2020 BAFTA töreninde görülmüştü. 2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halı görünümleri ise şöyleydi: