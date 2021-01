2021’de seyredeceğimiz 15 iddialı dizi

FALCON AND THE WINTER SOLDIER

Marvel Sinematik Evreni’ni sevenlerin 2021’de tiryakisi olacakları dizilerden biri, büyük ihtimalle ‘Falcon and The Winter Soldier’ (Falcon ve Kış Askeri) olacak. Kaptan Amerika olarak bilinen Steve Rogers, ‘Avengers: Endgame’de yaşanan sürecin ardından ‘emekli olup’ köşesine çekilmeye karar verdi. Ama en yakın arkadaşları ve yoldaşları olan Falcon / Sam Wilson (Anthony Mackie) ile Kış Askeri / Vucky Barnes (Sebastian Stan) kötülerle mücadele etmeye aynen devam ediyorlar. Kötüler cephesinde ise ‘Kaptan Amerika: Kış Savaşı’ndan hatırladığımız Baron Zema (Daniel Brühl) var. ‘Falcon and the Winter Soldier’, Avengers filmlerini sevenleri mutlu edecek aksiyon ağırlıklı bir dizi olacak. (19 Mart, Disney+)