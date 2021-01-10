2021’de seyredeceğimiz 15 iddialı dizi

WandaVision
‘Avengers’ serisini seyredenlerin, Wanda/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) ile Vision (Paul Bettany) gibi iki süper kahraman arasındaki aşkı unutmaları biraz zordur. Buna karşılık, ‘Avengers’ serisi yazarlarının Wanda ve Vision ilişkisinin hakkını verebildiğini söylemek mümkün değil. Hatta aşkları bir yana, her iki karakterin o karakter kalabalığı içinde derinlemesine ve iyi işlendiğini öne sürmek zor. İşte yeni Marvel dizisi ‘WandaVision’, tüm bu boşlukları doldurmaya geliyor. Ama hemen uyaralım, banliyöde geçen bir sitcom bekliyor sizi… Öyle ki, sitcom havasını birebir oluşturmak amacıyla dizinin ilk bölümünün stüdyoda canlı olarak çekildiği söyleniyor. Vision rolündeki Paul Bettany, Marvel Sinematik Evreni’nde geçen 6 bölümlük diziyi ‘süper avangard ve tuhaf’ olarak niteliyor. (15 Ocak, Disney+)
CLARICE
Thomas Harris’in romanlarında karşımıza çıkan yamyam doktor Hannibal Lecter karakteri, 5 Oscar kazanan ‘Kuzuların Sessizliği’nin (Silence of the Lambs) ardından sinema filmleri ve televizyon dizileriyle şöhretini sürdürdü. ‘Kuzuların Sessizliği’nde Jodie Foster’ın canlandırdığı Clarice Starling, Lecter’ın gölgesinde kalmayan güçlü ve etkileyici bir karakterdi. Öyle ki, Hannibal Lecter’ın sonraki serüvenlerinde onun kadar etkileyici bir karakter karşımıza çıkmadı. Clarice, şimdi kendi solo dizisiyle geliyor karşımıza. Filmde, Lecter’ın yardımlarıyla seri katilin peşine düşen bir FBI ajanıydı. 1993 yılında geçen dizide bu kez tek başına seri katilleri yakalamaya çalışıyor. Dizinin yapımcıları, Rebecca Breeds’in canlandırdığı Clarice’in kişisel hikâyesinin Lecter’ın eksikliğini hissettirmeyecek kadar ilgiye değer olduğunu söylüyorlar. (11 Şubat, CBS All Access)
SUPERMAN AND LOIS
Marvel’ın ‘WandaVision’ dizisinin hemen ardından bu kez DC romantik bir ‘çift hikayesi’yle karşımıza gelecek. Todd Helbing ve Greg Berlanti tarafından geliştirilen proje, Metropolis’ten Smallville’e taşınan Clark Kent ve Lois Lane’in yeni maceralarına odaklanıyor. Dünyayı kurtaran süper kahraman Superman’i gündelik hayat gailesi içinde, Lois’in partneri olarak görmek kuşkusuz ilgiye değer bir deneyim olabilir. Clark Kent/Superman’i Tyler Hoechlin, Daily Planet gazetesinin muhabiri Lois Lane’i ise Elizabeth Tulloch canlandırıyor. Dizi, Arrowverse adı verilen, ‘Supergirl’ gibi DC dizileriyle aynı hayali evrende geçiyor. (23 Şubat, The CW)
FALCON AND THE WINTER SOLDIER
Marvel Sinematik Evreni’ni sevenlerin 2021’de tiryakisi olacakları dizilerden biri, büyük ihtimalle ‘Falcon and The Winter Soldier’ (Falcon ve Kış Askeri) olacak. Kaptan Amerika olarak bilinen Steve Rogers, ‘Avengers: Endgame’de yaşanan sürecin ardından ‘emekli olup’ köşesine çekilmeye karar verdi. Ama en yakın arkadaşları ve yoldaşları olan Falcon / Sam Wilson (Anthony Mackie) ile Kış Askeri / Vucky Barnes (Sebastian Stan) kötülerle mücadele etmeye aynen devam ediyorlar. Kötüler cephesinde ise ‘Kaptan Amerika: Kış Savaşı’ndan hatırladığımız Baron Zema (Daniel Brühl) var. ‘Falcon and the Winter Soldier’, Avengers filmlerini sevenleri mutlu edecek aksiyon ağırlıklı bir dizi olacak. (19 Mart, Disney+)
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