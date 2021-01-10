2021’de seyredeceğimiz 15 iddialı dizi

WandaVision

‘Avengers’ serisini seyredenlerin, Wanda/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) ile Vision (Paul Bettany) gibi iki süper kahraman arasındaki aşkı unutmaları biraz zordur. Buna karşılık, ‘Avengers’ serisi yazarlarının Wanda ve Vision ilişkisinin hakkını verebildiğini söylemek mümkün değil. Hatta aşkları bir yana, her iki karakterin o karakter kalabalığı içinde derinlemesine ve iyi işlendiğini öne sürmek zor. İşte yeni Marvel dizisi ‘WandaVision’, tüm bu boşlukları doldurmaya geliyor. Ama hemen uyaralım, banliyöde geçen bir sitcom bekliyor sizi… Öyle ki, sitcom havasını birebir oluşturmak amacıyla dizinin ilk bölümünün stüdyoda canlı olarak çekildiği söyleniyor. Vision rolündeki Paul Bettany, Marvel Sinematik Evreni’nde geçen 6 bölümlük diziyi ‘süper avangard ve tuhaf’ olarak niteliyor. (15 Ocak, Disney+)