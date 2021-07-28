Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. 2021 YKS tercihi yapacak adaylar önlisans ve lisans bölümlerinin taban ve tavan puanlarına 2021 YKS tercih ve kontenjan kıvauzu üzerinden erişebiliyor. İşte hemşirelik bölümünü tercih edecek adaylar için 2021 YKS hemşirelik taban ve tavan puanları...

2021 YKS HEMŞİRELİK BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJAN BİLGİSİ

ÖSYM, 2021 YKS tercihi yapacak adayların faydalanabilmesi için 2021 önlisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralamasını, taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini açıkladı. İşte 2021 YKS kontenjan kılavuzuna göre Hemşirelik bölümü taban puanları 2021

2021 ÖSYM YKS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (KONYA) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Burslu) SAY 11+0

7+0

7+0

7+0 11

7

7

7 129.843

130.066

119.000

96.809 372,16821

334,94010

325,62283

372,11682 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (KONYA) Hemşirelik (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) SAY 9+0

7+0

7+0

7+0 9

7

7

7 199.061

209.465

201.000

202.925 325,67293

290,85636

278,84677

311,91003 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (KONYA) Hemşirelik (Yüksekokul)

(Ücretli) SAY 50+0

49+0

49+0

49+0 50

49

49

49 335.409

395.595

372.000

373.043 272,11363

239,20752

233,13705

266,27835 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) SAY 12+0

8+0

8+0

8+0 12

8

8

8 64.274

60.807

65.900

59.585 438,91187

405,05721

380,42238

384,46321 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) SAY 30+0

30+0

30+0

30+0 30

30

30

30 66.151

69.925

77.900

66.675 436,69984

393,45484

365,42333

375,53263 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce) (Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 73.003

—

—

— 428,90081

—

—

— HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Hemşirelik (Fakülte) SAY 200+5

200+5

200+5

200+5 205

205

205

205 73.817

79.598

82.000

71.206 427,99064

381,95272

360,69043

370,03220 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) SAY 18+0

12+0

12+0

12+0 18

12

12

12 82.635

88.454

94.100

72.972 418,04962

372,16163

347,75963

367,92336 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce) SAY 20+1

—

—

— 21

—

—

— 85.868

—

—

— 414,53301

—

—

— ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 180+5

180+5

180+5

180+5 185

185

185

185 85.960

92.436

98.800

87.363 414,44041

367,93405

343,21079

351,65281

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) SAY 15+0

10+0

15+0

13+0 15

10

15

13 90.914

87.222

86.400

67.660 409,17892

373,36272

355,88412

374,26112 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 210+6

220+6

220+6

250+7 216

226

226

257 94.382

98.830

107.000

92.864 405,45503

361,63192

335,66398

345,92201 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) SAY 7+0

5+0

5+0

5+0 7

5

5

5 97.207

92.931

98.300

80.578 402,58291

367,41298

343,70612

358,97550 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) SAY 9+0

5+0

4+0

4+0 9

5

4

4 99.597

97.704

96.900

85.348 400,11922

362,73670

344,98311

353,79882 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 100+3

100+3

80+2

80+2 103

103

82

82 101.077

103.621

105.000

104.608 398,56473

357,02676

337,10141

366,20044 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6

220+6

220+6

220+6 226

226

226

226 101.120

106.052

113.000

99.003 398,51752

354,85085

330,76825

339,88918 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce) (Burslu) SAY 5+0

—

—

— 5

—

—

— 107.887

—

—

— 391,81003

—

—

— EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Hemşirelik (Fakülte) SAY 280+7

280+7

290+8

290+8 287

287

298

298 109.693

112.758

119.000

99.927 390,06824

348,84837

325,42497

339,00603 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce) (Burslu) SAY 15+0

15+0

—

— 15

15

—

— 111.283

115.403

—

— 388,58805

346,53681

—

— BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)

(Burslu) SAY 14+0

9+0

8+0

7+0 14

9

8

7 111.942

109.103

104.000

81.922 387,98419

352,05077

337,71592

357,49020 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6

220+6

220+6

220+6 226

226

226

226 112.472

116.950

125.000

102.406 387,50014

345,19617

321,37525

336,61888 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6

220+6

240+6

250+7 226

226

246

257 116.460

121.113

129.000

107.574 383,84192

341,80790

318,01076

331,83695