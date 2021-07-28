|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|15+0
10+0
15+0
13+0
|15
10
15
13
|90.914
87.222
86.400
67.660
|409,17892
373,36272
355,88412
374,26112
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|210+6
220+6
220+6
250+7
|216
226
226
257
|94.382
98.830
107.000
92.864
|405,45503
361,63192
335,66398
345,92201
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0
5+0
5+0
5+0
|7
5
5
5
|97.207
92.931
98.300
80.578
|402,58291
367,41298
343,70612
358,97550
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0
5+0
4+0
4+0
|9
5
4
4
|99.597
97.704
96.900
85.348
|400,11922
362,73670
344,98311
353,79882
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|100+3
100+3
80+2
80+2
|103
103
82
82
|101.077
103.621
105.000
104.608
|398,56473
357,02676
337,10141
366,20044
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|101.120
106.052
113.000
99.003
|398,51752
354,85085
330,76825
339,88918
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|107.887
—
—
—
|391,81003
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|280+7
280+7
290+8
290+8
|287
287
298
298
|109.693
112.758
119.000
99.927
|390,06824
348,84837
325,42497
339,00603
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|111.283
115.403
—
—
|388,58805
346,53681
—
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|14+0
9+0
8+0
7+0
|14
9
8
7
|111.942
109.103
104.000
81.922
|387,98419
352,05077
337,71592
357,49020
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|112.472
116.950
125.000
102.406
|387,50014
345,19617
321,37525
336,61888
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6
220+6
240+6
250+7
|226
226
246
257
|116.460
121.113
129.000
107.574
|383,84192
341,80790
318,01076
331,83695
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!