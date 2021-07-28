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2021 YKS hemşirelik taban puanları! 2021 YKS Hemşirelik bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...

2021 YKS sonuçları açıklandı, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin gözleri 2021 YKS taban ve tavan puanlarına çevrildi. Hemşire olmak isteyen YKS adayları Hemşirelik bölümü taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. 2021 YKS hemşirelik bölümü taban puanları nedir? 2021 YKS Hemşirelik bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...

28.07.2021 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
2021 YKS hemşirelik taban puanları! 2021 YKS Hemşirelik bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. 2021 YKS tercihi yapacak adaylar önlisans ve lisans bölümlerinin taban ve tavan puanlarına 2021 YKS tercih ve kontenjan kıvauzu üzerinden erişebiliyor. İşte hemşirelik bölümünü tercih edecek adaylar için 2021 YKS hemşirelik taban ve tavan puanları...

2021 YKS HEMŞİRELİK BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJAN BİLGİSİ

ÖSYM, 2021 YKS tercihi yapacak adayların faydalanabilmesi için 2021 önlisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralamasını, taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini açıkladı. İşte 2021 YKS kontenjan kılavuzuna göre Hemşirelik bölümü taban puanları 2021

2021 ÖSYM YKS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (KONYA) Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 11+0
7+0
7+0
7+0		 11
7
7
7		 129.843
130.066
119.000
96.809		 372,16821
334,94010
325,62283
372,11682
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (KONYA) Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 9+0
7+0
7+0
7+0		 9
7
7
7		 199.061
209.465
201.000
202.925		 325,67293
290,85636
278,84677
311,91003
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (KONYA) Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 50+0
49+0
49+0
49+0		 50
49
49
49		 335.409
395.595
372.000
373.043		 272,11363
239,20752
233,13705
266,27835
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0
8+0
8+0
8+0		 12
8
8
8		 64.274
60.807
65.900
59.585		 438,91187
405,05721
380,42238
384,46321
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 30+0
30+0
30+0
30+0		 30
30
30
30		 66.151
69.925
77.900
66.675		 436,69984
393,45484
365,42333
375,53263
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0


 9


 73.003


 428,90081
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Hemşirelik (Fakülte) SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 73.817
79.598
82.000
71.206		 427,99064
381,95272
360,69043
370,03220
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 18+0
12+0
12+0
12+0		 18
12
12
12		 82.635
88.454
94.100
72.972		 418,04962
372,16163
347,75963
367,92336
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 20+1


 21


 85.868


 414,53301
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 85.960
92.436
98.800
87.363		 414,44041
367,93405
343,21079
351,65281
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 15+0
10+0
15+0
13+0		 15
10
15
13		 90.914
87.222
86.400
67.660		 409,17892
373,36272
355,88412
374,26112
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 210+6
220+6
220+6
250+7		 216
226
226
257		 94.382
98.830
107.000
92.864		 405,45503
361,63192
335,66398
345,92201
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0
5+0
5+0
5+0		 7
5
5
5		 97.207
92.931
98.300
80.578		 402,58291
367,41298
343,70612
358,97550
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0
5+0
4+0
4+0		 9
5
4
4		 99.597
97.704
96.900
85.348		 400,11922
362,73670
344,98311
353,79882
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 100+3
100+3
80+2
80+2		 103
103
82
82		 101.077
103.621
105.000
104.608		 398,56473
357,02676
337,10141
366,20044
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 101.120
106.052
113.000
99.003		 398,51752
354,85085
330,76825
339,88918
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0


 5


 107.887


 391,81003
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Hemşirelik (Fakülte) SAY 280+7
280+7
290+8
290+8		 287
287
298
298		 109.693
112.758
119.000
99.927		 390,06824
348,84837
325,42497
339,00603
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0
15+0

 15
15

 111.283
115.403

 388,58805
346,53681
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 14+0
9+0
8+0
7+0		 14
9
8
7		 111.942
109.103
104.000
81.922		 387,98419
352,05077
337,71592
357,49020
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 112.472
116.950
125.000
102.406		 387,50014
345,19617
321,37525
336,61888
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6
220+6
240+6
250+7		 226
226
246
257		 116.460
121.113
129.000
107.574		 383,84192
341,80790
318,01076
331,83695

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