Vedik astrolojinin önde gelen isimlerinden Şebnem Ekşib, Habertürk'ten Bilge Nur Akan'a yeni yılı değerlendirip, 2021 yıllık burç yorumlarını anlattı. İşte Şebnem Ekşib'in açıklamaları...
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“2021, 2020’DEN ÇOK DAHA HAREKETLİ GEÇECEK”
Her şeyden önce 2021’den ümitsiz değilim. 2021’in 2020’den çok hareketli geçeceğini düşünüyorum. 2020’da evdeydik ve ne yapacağımızı bilmiyorduk. 2021 yılında ise hareket var. Yılın sayısı olan 5 iletişimin çok daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ancak 2021’de maskeleri bir süre daha takacağız. Tedbirler zaman zaman artıp zaman zaman azalacak.
Kasımın sonunda başlayan döngü nedeniyle aralık ve ocak ayları ikinci dalga için en riskli dönemlerdi ve nitekim öyle oldu. Bu sürecin şubat sonuna kadar biraz gidebileceğini düşünüyorum ama bunun kontrol güdüsü de var.
Mars, Vedik astrolojide ve sideral zodyağa göre aralık ayının sonunda Koç burcuna geçiyor. Bu da fiziksel gücümüzün, virüsle savaşma kuvvetimizin artacağına işaret ediyor. Ocak ve şubat bu anlamda biraz daha kontrollü geçecek. Marttan itibaren, sürecin daha rahatlayacağını düşünüyorum. Nisandan itibaren iki ihtimal var. Bir tanesi virüs geldiği gibi gidebilir. Diğer taraftan kontrol edilebilir bir hale gelebilir. Ama şubat sonuna kadar olan dönemde sabırlı olmamız gerekiyor.
Dünyayı ve Türkiye’yi 2021 yılında neler bekliyor?
2021 çok hareketli bir yıl olacak. Ara ara denk gelebilecek, her zaman bir arada bulamayacağımız özel gezegen kombinasyonları var. Örneğin Satürn ve Uranüs, özel bir kombinasyon içerisinde. Bu yılın sonuna ve yeni yılda 11 Ocak, 20 Ocak, 10 ile 11 Şubat tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarihlere eksi ya da artı 3 gün konulabilir. Bu tarihlerde ülkelerin birbirleriyle olan gerginlikleri artabilir.
“DÜNYAYI ETKİLEYEBİLECEK ÖNEMLİ DALGALANMALAR OLABİLİR”
İsrail ve İran arasında bir çatışma olabilir, restleşme artabilir. Ekonomik olarak özellikle ocak ve şubatta dünyayı etkileyebilecek önemli dalgalanmalar olma ihtimali var. ABD’de iç karışıklıklar başlayabilir. 20 Ocak civarında devir teslim töreni çok zor gökyüzü etkilerinde gerçekleşecek. Yılın başında suikastler açısından tehlikeli noktalar var. Önemli kişilere suikast girişimi olabilir.
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