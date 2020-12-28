Astrolojik açıdan koronavirüs ne zaman bitecek gibi görünüyor?

“2021, 2020’DEN ÇOK DAHA HAREKETLİ GEÇECEK”

Her şeyden önce 2021’den ümitsiz değilim. 2021’in 2020’den çok hareketli geçeceğini düşünüyorum. 2020’da evdeydik ve ne yapacağımızı bilmiyorduk. 2021 yılında ise hareket var. Yılın sayısı olan 5 iletişimin çok daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ancak 2021’de maskeleri bir süre daha takacağız. Tedbirler zaman zaman artıp zaman zaman azalacak.

Kasımın sonunda başlayan döngü nedeniyle aralık ve ocak ayları ikinci dalga için en riskli dönemlerdi ve nitekim öyle oldu. Bu sürecin şubat sonuna kadar biraz gidebileceğini düşünüyorum ama bunun kontrol güdüsü de var.