2021'de üç aylar 13 Şubat günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 18 Şubat 2021 günü gerçekleşecek.
Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 10 Mart günü olacak.
25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart günü Berat Kandilidir.
Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs günüdür.
2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1. GÜN
01 OCAK
CUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
CUMA
|EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
|1 GÜN
|01 MAYIS
|CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
12 MAYIS
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
13 MAYIS
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
14 MAYIS
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
15 MAYIS
CUMARTESİ
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
ÇARŞAMBA
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*
|1 GÜN
|15 TEMMUZ
|PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
19 TEMMUZ
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
20 TEMMUZ
SALI
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
21 TEMMUZ
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
22 TEMMUZ
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
23 TEMMUZ
CUMA
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
PAZARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM
29 EKİM
PERŞEMBE
CUMA
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