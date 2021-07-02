Temmuzda burçları neler bekliyor?
İkizler burcunda gerileyen Merkür'ün etkileri haziran sonunda bitti. Bu ay ise 10 Temmuz'da Yengeç burcunda Yeniay, 24 Temmuz'da ise Kova burcunda Dolunay meydana geliyor. Peki gökyüzündeki bu olaylardan nasıl etkileneceğiz? Temmuzda hangi burçlar daha şanslı, sağlıkta nelere dikkat etmeliyiz? 12 burcu bu ay neler bekliyor? Ünlü astrolog Filiz Özkol, temmuz ayı için öngörülerini Habertürk'ten Bilge Nur Akan ile paylaştı...
Ünlü astrolog Filiz Özkol, temmuz ayında burçları nelerin beklediğini Habertürk'ten Bilge Nur Akan ile paylaştı. Özkol, 10 Temmuz'da Yengeç burcunda Yeniay, 24 Temmuz'da Kova burcunda Dolunay meydana geleceğinin altını çizdi.
İlginç bir aya girdiğimizi dile getiren ünlü astrolog, "Venüs ile Mars, Aslan burcunda birlikte hareket ediyorlar. Daha sonra Venüs ayın ortasında Başak burcuna geçecek. Başak burcu sağlık konularıyla, ilaç sanayiyle, hastanelerle ve aşılarla ilgilidir. Mars'ın Aslan burcunda olmasından dolayı eğlence yerleri dolacak. Bu ay biraz yavaşlamamızda fayda var. Yeni bir varyant bizi tehdit edebilir. Özellikle temmuz sonunda, Mars Başak burcuna geçtiği zaman bir anda patlak verebilir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Ama yine de çok eğlenceli, sıra dışı ve güzel bir ay geçireceğiz. Sağlık konusuna dikkat edersek çok problem olmayacak diyorum" dedi.
(Temmuz ayında 12 burcu nelerin beklediğini videomuzdan izleyebilirsiniz)
10 TEMMUZ ÖNCESİNE DİKKAT
Yeniay'ın yaşanacağı 10 Temmuz öncesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Özkol, "Çünkü Ay küçülürken içimizdeki duygular biraz karamsarlık ve baskılama yapıyor. Fakat 10 Temmuz Yeniay'ı ile birlikte keyfimiz daha çok yerine gelecek. Yeniay'ın Yengeç burcunda olmasından dolayı, ev figürleri, aile, yer değiştirme, aşk, çocuklar, yakınlarımızla ilgili konular, denizlerle ilgili meseleler ön planda olacak. Kendimizi plajlarda, su kenarlarında bulacağız. Fakat deniz kazalarına dikkat etmemiz gerekiyor. İçme sularımıza da dikkat edelim, temiz su almaya çalışalım. Zehirlenme olayları çok fazla olabilir bu sene. Özellikle balık yerken dikkatli olalım. Biliyorsunuz ki denizlerde sorun var. Öte yandan çok güzel aşklar yaşanacak. Aşk mevsimi olacak" diye anlattı.
AŞKTA ŞANSLI BURÇLAR...
Ayın şanslı burçlarını da eklemeden geçmeyen ünlü astrolog, "Aşkta Koçlar, Aslanlar ve Yaylar çok şanslı. İş konusunda Boğalar, Oğlaklar ve Başaklar çok güzel etkilere sahip olacak. Sağlık konusunda hepsinin kendine göre şanslı dönemleri var ama genel anlamda bakacak olursak bu sene Yengeç'te mide problemleri olabilir. Ay sonunda da Başaklar ilaç alerjilerine dikkat etsinler ve sosyal mesafeyi korusunlar. Başak burcu 'Aşılarınızı olun, ilaçlarınızı ihmal etmeyin, sosyal mesafeye dikkat edin, hastaneleri fazla işgal etmeyin' diyor" cümlelerini kullandı.
Özkol'un temmuz ayı için genel mesajı ise şu oldu:
"Tüm burçlar bu ay ilişkileri mesafeli tutsunlar. Aşk olaylarında herkesin kanı kaynayacak. Dikkat etmeleri gereken tek şey 12 burcun enerjilerini yüksek tutmaları olacaktır."
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