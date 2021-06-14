Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 17 - Mayıs tarihinde başlamıştı. MEB kadrolarında çalışmak isteyen öğretmen adaylarının katıldığı sözleşmeli öğretmenlik mülakatları için sınav yerleri e-Devlet üzerinden duyurulmuştu. İşte sınava katılan öğretmen adayları tarafından araştırılan 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tarihi

2021 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

2021 Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav merkezleri ve tarihleri e-Devlet üzerinden duyurulmuştu. 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Covid-19 salgını sebebiyle karantinada olan ve sözlü sınavlara katılamayan adaylar için mülakat tarihleri 28 Haziran-2 Temmuz olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı güncel takvime göre 17 Mayıs-13 Haziran arasında mülakatını gerçekleştiren adaylar da, 28 Haziran-2 Temmuz arasında mülakata alınacak adaylar da sınav sonuçlarını 8 Temmuz'da öğrenebilecek. Mülakata katılan adaylar sözlü sınav sonucu e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mili Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını daha önce söylemişti. Sözleşmeli öğretmen ataması sonuçlarının 8 Eylül 2021'de açıklanması bekleniyor.