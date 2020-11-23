Kasım ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte gözler yılbaşına çevrildi. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "Yılbaşı ne zaman?" sorusunun cevabı yer alıyor.



2020 resmi tatil günlerinin ilki yılbaşı tatili. Sayılı günler kala yılbaşının yani 1 Ocak 2020'nin ne zamana, hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Türkiye'de 1 Ocak günleri resmi tatil olarak kutlanmaktadır.



YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜN?



1 Ocak 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Perşembe ve cuma günleri için 2 gün izin alınırsa tatil toplamda 5 güne uzatılabilir.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ



1 Ocak Yılbaşı

1 GÜN TATİL

18 Ocak İkinci Ara Tatil (Sömestir)

16 GÜN TATİL

4 Nisan Üçüncü Ara Tatil

9 GÜN TATİL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

4 GÜN TATİL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

3 GÜN TATİL

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

4 GÜN TATİL

23 Mayıs Ramazan Bayramı

4 GÜN TATİL

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

1 GÜN TATİL

30 Temmuz Kurban Bayramı

5 GÜN TATİL

30 Ağustos Zafer Bayramı

2 GÜN TATİL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

1 GÜN TATİL

16 Kasım Birinci Ara Tatil

1 GÜN TATİL