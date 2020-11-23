İslam alemi için 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan için arayışlar başladı. 2021'ye kısa bir süre kala vatandaşlar şimdiden dini günler için araştırmalara başladı. Peki merakla araştırılan Ramazan ne zaman, hangi aylara denk geliyor? İşte 2021 dini günler takvimi...
İLK TERAVİH NE ZAMAN?
Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan ilk teravih namazını kılacak.
İLK SAHUR NE ZAMAN?
Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak müminler, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu açacak.
2020 RAMAZAN AYI SON GÜNÜ (AREFE GÜNÜ)
Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 12 Mayıs Çarşamba (arefe günü) akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
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