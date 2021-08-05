Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. 2021 YKS tercihi yapacak adaylar ön lisans ve lisans bölümlerinin taban ve tavan puanlarına 2021 YKS tercih ve kontenjan kılavuzu üzerinden erişebiliyor. İşte psikoloji bölümünü tercih edecek adaylar için 2021 YKS psikoloji taban ve tavan puanları...
2021 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI
2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
2021 YKS PSİKOLOJİ BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJAN BİLGİSİ
ÖSYM, 2021 YKS tercihi yapacak adayların faydalanabilmesi için 2021 ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralamasını, taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini açıkladı. 2021 YKS tercihleri 2020 yılı yerleştirme puanları dikkate alınarak yapılacak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan YÖK Atlası, tercih döneminde öğrencilerin en büyük yardımcısı olacak. YKS adayları tercih etmek istedikleri bölümü YÖK atlası üzerinden aratıp o bölüme dair başarı sıralaması ve kontenjanlar hakkında bilgi sahibi olabilecek.
İşte 2021 YKS kontenjan kılavuzu ve YÖK Atlasına göre Psikoloji bölümüne yerleşen son adayın netleri ve puanları
2021 YKS TERCİH KILAVUZUNA GÖRE PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2021 YÖK ATLASI PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ BİLGİLERİ
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