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2021 Miss Turkey birincisi belli oldu! Türkiye'nin yeni güzeli Dilara Korkmaz kimdir?

Türkiye'nin en eski güzellik yarışmalarından Miss Turkey 2021 finali bu gece gerçekleşti, Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu. Final gecesinde 20 finalistten biri olarak podyuma çıkan Dilara Korkmaz, 2021 Miss Turkey birincisi seçildi. İşte Türkiye'nin yeni güzel Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler...

08.09.2021 - 23:15 | Güncelleme: ABONE OL
2021 Miss Turkey birincisi belli oldu! Türkiye'nin yeni güzeli Dilara Korkmaz kimdir?

Miss Turkey 2021 finalinde birinci isim olan Dilara Korkmaz oldu. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in sunumuyla YouTube üzerinden canlı yayınlanan gecede birincilik tacını Dilara Korkmaz giydi. İşte 2021 Miss Turley birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler...

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Miss Turkey yarışmasında final gecesi podyuma çıkan 20 kızdan biri olan Dilara Korkmaz 23 yaşında ve 1,77 boyundadır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans bölümünde 2. sınıf öğrencisi olan Dilara Korkmaz Türkiye'nin yeni güzeli seçildi.

Dilara Korkmaz 1951 yılından beri düzenlenen Dünya Güzellik Yarışması Miss World'de Türkiye'yi temsil edecek isim oldu.

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