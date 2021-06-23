2021 yılının ortalarına girilmesiyle birlikte müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi...

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ