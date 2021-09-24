İSMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İSMEK kayıt tarihlerinin açılmasının ardından öncelikle kursiyer.ismek.istanbul adresine tarayıcınızdan giriş yapın.

Ardından açılan sayfada T.C kimlik numaranız ve doğum tarihiniz gibi bilgiler istenilmektedir. İstenilen bilgileri girerek sayfaya giriş yapınız.

Açılan sayfada Öğrenci Şartnamesi, Online Başvuru ve Kayıt Şartları, KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni karşınıza çıkar. Bunları okuyarak onaylamanız için yanındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Ardından Onayla butonuna basınız.

KAYDOLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sisteme ilk defa giriş yapanlar için bir Kursiyer Kayıt Formu çıkmaktadır. Otomatik olarak sayfaya giriş yapınca çıkan formda istenilen tüm bilgileri (Eğitim bilgileri, iş bilgileri, adres bilgileri ve bazı kişisel bilgiler.) eksiksiz bir şekilde girerek Güncelle ve Kurs Seç butonuna tıklayın.

Ardından açılan sayfada bulunan Branşlar, İlçeler ve Kurs Merkezlerini istediğinize göre filtreleyebilir sonrasında istediğiniz kursları seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz filtrelemelere göre çıkan kursları veya kurs merkezlerini seç butonuna göre tıklayarak kurs başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kurs kaydınız oluştuğunda size sisteme girdiğiniz telefon numaranızdan bilgilendirme mesajı gelmektedir.