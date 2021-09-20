Televizyonun Oscar'ları olarak da bilinen Emmy Ödülleri Los Angeles'ta sahiplerini buldu. Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sene sönük geçen, tören bu yıl adayların bizzat katılımıyla gerçekleşti. Cedric Antonio Kyles'ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte The Crown, En İyi Dram Dizisi ödülünü kazandı.
Ayrıca Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne The Crown dizisinde Prens Charles'ı canlandıran Josh O'Connor sahip olurken En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise Kraliçe Elizabeth'i canlandıran Olivia Colman kazandı.
En İyi Komedi Dizisi ödülüne Ted Lasso layık görüldü. En İyi Mini Dizi ödülü The Queen's Gambit'e gitti.
Oyunculuklarda Mare Of Easttown öne geçti. Öte yandan etkinlik ödülleriyle ilgi görse de katılımcıların maske takmaması ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayması, sosyal medyada eleştiri topladı.
İşte 2021 Emmy Ödülleri'ni kazananlar...
EN İYİ DRAM DİZİSİ
The Boys
Bridgerton
Kazanan: The Crown
The Handmaid's Tale
Lovecraft Country
The Mandalorian
Pose
This Is Us
EN İYİ MİNİ DİZİ
I May Destroy You
Mare Of Easttown
Kazanan: The Queen's Gambit
Underground Railroad
WandaVision
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
Black-ish
Cobra Kai
Emily in Paris
Hacks
The Flight Attendant
The Kominsky Method
Pen15
Kazanan: Ted Lasso
DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU
Sterling K Brown - This Is Us
Jonathan Majors - Lovecraft Country
Kazanan: Josh O'Connor - The Crown
Regé-Jean Page - Bridgerton
Billy Porter - Pose
Matthew Rhys - Perry Mason
DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU
Uzo Aduba - Treatment
Kazanan: Olivia Colman - The Crown
Emma Corrin - The Crown
Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale
Mj Rodriguez - Pose
Jurnee Smollett - Lovecraft Country
DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Kazanan: Tobias Menzies - The Crown
O-T Fagbenle - The Handmaid's Tale
Max Minghella - The Handmaid's Tale
Bradley Whitford - The Handmaid's Tale
Michael K Williams - Lovecraft Country
Giancarlo Esposito - The Mandalorian
John Lithgow - Perry Mason
Chris Sullivan - This Is Us
DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Kazanan: Gillian Anderson - The Crown
Helena Bonham Carter - The Crown
Emerald Fennell - The Crown
Madeleine Brewer - The Handmaid's Tale
Ann Dowd - The Handmaid's Tale
Yvonne Strahovski - The Handmaid's Tale
Samira Wiley - The Handmaid's Tale
Aunjanue Ellis - Lovecraft Country
MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Paul Bettany - WandaVision
Hugh Grant - The Undoing
Kazanan: Ewan McGregor - Halston
Lin-Manuel Miranda - Hamilton
Leslie Odom Jr - Hamilton
MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Michaela Coel - I May Destroy You
Cynthia Erivo - Genius: Aretha
Elizabeth Olsen - WandaVision
Anya Taylor-Joy - The Queen's Gambit
Kazanan: Kate Winslet - Mare Of Easttown
MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Thomas Brodie-Sangster - The Queen's Gambit
Daveed Diggs - Hamilton
Paapa Essiedu - I May Destroy You
Jonathan Groff - Hamilton
Kazanan: Evan Peters - Mare Of Easttown
Anthony Ramos - Hamilton
MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Renee Elise Goldsberry - Hamilton
Kathryn Hahn - WandaVision
Moses Ingram - The Queen's Gambit
Kazanan: Julianne Nicholson - Mare Of Easttown
Jean Smart - Mare Of Easttown
KOMEDİ DİZİLERİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU
Anthony Anderson - Black-ish
Michael Douglas - The Kominsky Method
William H Macy - Shameless
Kazanan: Jason Sudeikis - Ted Lasso
Kenan Thompson - Kenan
KOMEDİ DİZİLERİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU
Aidy Bryant - Shrill
Kaley Cuoco - The Flight Attendant
Allison Janney - Mom
Tracee Ellis Ross - Black-ish
Kazanan: Jean Smart - Hacks
KOMEDİ DİZİLERİNDE EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Carl Clemons-Hopkins - Hacks
Kazanan: Brett Goldstein - Ted Lasso
Nick Mohammed - Ted Lasso
Brendan Hunt - Ted Lasso
Paul Reiser - The Kominsky Method
Jeremy Swift - Ted Lasso
Kenan Thompson - Saturday Night Live
Bowen Yang - Saturday Night Live
KOMEDİ DİZİLERİNDE EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Rosie Perez - The Flight Attendant
Hannah Einbinder - Hacks
Aidy Bryant - Saturday Night Live
Kate McKinnon - Saturday Night Live
Cecily Strong - Saturday Night Live
Juno Temple - Ted Lasso
Kazanan: Hannah Waddingham - Ted Lasso
EN İYİ REALİTY YARIŞMA PROGRAMI
Nailed It!
The Amazing Race
Kazanan: RuPaul's Drag Race
Top Chef
The Voice
EN İYİ TALK SHOW SERİSİ
Conan
Daily Show with Trevor Noah
Jimmy Kimmel Live
Kazanan: Last Week Tonight with John Oliver
Late Show with Stephen Colbert
EN İYİ SKEÇ SERİSİ
A Black Lady Sketch Show
Kazanan: Saturday Night Live
EN İYİ ÖZEL TALK SHOW
Bo Burnham: Inside
David Byrne's American Utopia
8:46 - Dave Chappelle
Friends: The Reunion
Kazanan: Hamilton
A West Wing Special to Benefit When We All Vote
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ YAZARI
Steve Yockey - The Flight Attendant
Meredith Scardino - Girls5eva
Kazanan: Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks
Maya Erskine - Pen15
Jason Sudeikis, Brendan Hunt and Joe Kelly - Ted Lasso (Make Rebecca Great Again)
Jason Sudeikis and Bill Lawrence, Brendan Hunt and Joe Kelly- Ted Lasso (Pilot)
EN İYİ DRAM DİZİSİ YAZARI
Rebecca Sonnenshine - The Boys
Kazanan: Peter Morgan - The Crown
Yahlin Chang - The Handmaid's Tale
Misha Green (teleplay) - Lovecraft Country
Dave Filoni - The Mandalorian (Chapter 13: The Jedi)
Jon Favreau - The Mandalorian (Chapter 16: The Rescue)
Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady - Pose (The Finale)
EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM YAZARI
Kazanan: Michaela Coel - I May Destroy You
Brad Ingelsby - Mare Of Easttown
Scott Frank - The Queen's Gambit
Chuck Hayward and Peter Cameron - Wandavision (All-New Halloween Spooktacular)
Jac Schaeffer - WandaVision (Filmed Before A Live Studio Audience)
Laura Donney - WandaVision (Previously On)
KOMEDİ DİZİSİ DALINDA EN İYİ YÖNETMEN
James Burrows - B Positive (Pilot)
Susanna Fogel - The Flight Attendant (In Case of Emergency)
Kazanan: Lucia Aniello - Hacks (Pilot)
James Widdoes - Mom (Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak)
Zach Braff - Ted Lasso (Biscuits)
MJ Delaney - Ted Lasso (The Hope That Kills You)
DRAM DİZİSİ DALINDA EN İYİ YÖNETMEN
Julie Anne Robinson - Bridgerton (Diamond Of The First Water)
Benjamin Caron - The Crown (Fairytale)
Kazanan: Jessica Hobbs - The Crown (War)
Liz Garbus - The Handmaid's Tale (The Wilderness)
Jon Favreau - The Mandalorian (Chapter 9: The Marshal)
Steven Canals - Pose (Series Finale)
MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ YÖNETMEN
Thomas Kail - Hamilton
Michaela Coel and Sam Miller - I May Destroy You (Ego Death)
Sam Miller - I May Destroy You (Eyes, Eyes, Eyes, Eyes)
Craig Zobel - Mare Of Easttown
Kazanan: Scott Frank - The Queen's Gambit
Barry Jenkins - The Underground Railroad
Matt Shakman - WandaVision
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