2021 YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci üniversite tercihleri için hazırlanıyor. AYT puanını baza alarak tercih yapmak isteyen öğrenciler dört yıllık bölümleri araştırıyor. İşte 4 yıllık bölümlerden biri olan diş hekimliği taban puanları 2021 haberimizde...

2021 DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI

ÖSYM 2020 Yükseköğretim Lisans Programları listesini resmi internet sayfasında yayınladı. Üniversitelerin diş hekimliği taban puanlarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI 2021

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Diş Hekimliği

(İngilizce) (Burslu) SAY 10+0

7+0

6+0

6+0 10

7

6

6 5.889

3.586

3.540

4.808 519,52985

513,64832

511,13117

490,89100 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği

(İngilizce) SAY 30+1

30+1

30+1

— 31

31

31

— 12.520

13.063

15.800

— 505,33035

482,99019

469,33580

— BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 14+0

8+0

10+0

10+0 14

8

10

10 13.800

10.089

10.700

11.451 503,06609

490,57264

483,47322

467,91071 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Diş Hekimliği SAY 140+4

140+4

150+4

130+4 144

144

154

134 17.354

13.017

13.300

13.342 497,40744

483,09837

475,72830

463,16131 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 9+0

6+0

6+0

6+0 9

6

6

6 18.928

15.277

15.300

14.820 495,03402

477,84779

470,68936

459,32084 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 15+0

10+0

11+0

11+0 15

10

11

11 19.624

15.712

15.000

15.796 493,98163

476,88261

471,21447

457,06573 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği

(İngilizce) (Burslu) SAY 6+0

4+0

4+0

— 6

4

4

— 20.116

16.993

18.200

— 493,25030

474,13932

463,57206

—

STANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(İngilizce) (Burslu) SAY 14+0

9+0

9+0

8+0 14

9

9

8 20.370

17.949

16.800

17.681 492,89026

472,08873

466,82976

453,06941 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 160+4

160+4

160+4

150+4 164

164

164

154 20.774

17.652

16.400

14.292 492,33145

472,76446

467,81922

460,67831 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İZMİR) Diş Hekimliği SAY 150+4

150+4

150+4

140+4 154

154

154

144 21.372

18.534

16.900

16.087 491,45747

470,93797

466,67283

456,40081 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Diş Hekimliği

(İngilizce) SAY 130+4

130+4

130+4

— 134

134

134

— 21.984

19.479

18.800

— 490,59629

469,04674

462,01135

— ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 140+4

160+4

160+4

160+4 144

164

164

164 22.052

19.694

18.600

17.469 490,49886

468,67549

462,42958

453,48355 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Diş Hekimliği SAY 130+4

120+3

120+3

120+3 134

123

123

123 22.561

20.069

19.200

17.847 489,77175

467,94750

461,15975

452,68561 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANTALYA) Diş Hekimliği SAY 110+3

110+3

100+3

80+2 113

113

103

82 22.714

20.713

19.500

18.057 489,55612

466,74087

460,45383

452,24244 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği

(İngilizce) SAY 30+1

—

—

— 31

—

—

— 22.880

—

—

— 489,31062

—

—

— BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Diş Hekimliği

(İngilizce) (Burslu) SAY 12+0

6+0

—

— 12

6

—

— 22.911

19.940

—

— 489,25871

468,18742

—

— ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

70+2 93

93

82

72 23.305

20.982

19.800

18.288 488,69864

466,24353

459,71624

451,74405 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 23.746

—

—

— 488,10088

—

—

— SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

60+2 93

93

82

62 23.766

21.423

20.200

18.357 488,07994

465,41899

458,73231

451,57416

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

50+2 93

93

82

52 24.001

21.445

20.200

18.497 487,75387

465,38875

458,65417

451,27353 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

70+2 93

93

82

72 24.188

21.458

20.000

18.486 487,50119

465,37263

459,28926

451,28937 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Diş Hekimliği SAY 60+2

60+2

40+1

40+1 62

62

41

41 24.194

22.218

20.900

19.681 487,48999

463,91284

457,03540

448,86608 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 14+0

9+0

9+0

8+0 14

9

9

8 24.224

20.507

19.600

18.321 487,44450

467,10233

460,14344

451,66560 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(İngilizce) (Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 24.352

—

—

— 487,26630

—

—

— ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA) Diş Hekimliği SAY 100+3

100+3

90+3

85+3 103

103

93

88 24.411

22.113

20.700

18.986 487,18114

464,14492

457,52698

450,23948 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 24.752

—

—

— 486,69925

—

—

— ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (SAMSUN) Diş Hekimliği SAY 100+3

100+3

100+3

90+3 103

103

103

93 24.801

22.314

21.700

19.746 486,64465

463,72547

455,40978

448,73704 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Diş Hekimliği

(İngilizce) (Burslu) SAY 6+0

4+0

4+0

— 6

4

4

— 24.880

21.534

20.500

— 486,53694

465,22095

457,95382

— İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 60+2

60+2

60+2

— 62

62

62

— 25.220

22.551

22.100

— 486,05231

463,31119

454,46037

— İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği

(İngilizce) SAY 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 25.228

22.231

20.800

19.332 486,03949

463,88698

457,30899

449,55487 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 8+0

5+0

—

— 8

5

—

— 25.372

23.091

—

— 485,84210

462,33251

—

— KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 25.587

22.427

21.200

18.953 485,52836

463,52711

456,52959

450,33239 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA) Diş Hekimliği SAY 120+3

120+3

120+3

100+3 123

123

123

103 25.906

22.947

21.600

19.477 485,12026

462,57806

455,61061

449,28160 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ) Diş Hekimliği SAY 110+3

110+3

100+3

100+3 113

113

103

103 26.284

23.346

22.000

19.688 461,87134

454,61072

448,84431 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3

100+3

90+3

80+2 103

103

93

82 26.553

23.629

22.200

19.991 484,24535

461,38708

454,30287

448,28781 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2

70+2

60+2

— 72

72

62

— 26.555

23.725

22.400

— 484,24159

461,25609

453,85604

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2

70+2

60+2

— 72

72

62

— 26.932

24.560

23.100

— 483,77832

459,78741

452,28924

— MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

60+2 93

93

82

62 26.943

24.263

22.700

20.160 483,76856

460,30202

453,11523

447,91580 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 12+0

8+0

7+0

6+0 12

8

7

6 26.962

21.657

20.700

17.719 483,73595

465,00484

457,64559

452,99636 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Diş Hekimliği SAY 120+3

120+3

120+3

100+3 123

123

123

103 27.215

24.488

23.100

20.684 483,38056

459,91957

452,33652

446,87908 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 40+1

40+1

—

— 41

41

—

— 27.251

24.874

—

— 483,34471

459,20511

—

— PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Diş Hekimliği SAY 100+3

100+3

90+3

80+2 103

103

93

82 27.681

24.563

23.000

20.543 482,78954

459,78540

452,59033

447,17249 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 18+0

9+0

9+0

8+0 18

9

9

8 27.815

21.847

21.400

18.938 482,60765

464,66760

456,01240

450,36372 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

70+2 93

93

82

72 27.958

24.992

23.300

20.603 482,40678

458,97016

451,89448

447,05092 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2

70+2

60+2

— 72

72

62

— 27.982

25.200

24.000

— 482,36733

458,63566

450,43834

— İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 28.156

—

—

— 482,15118

—

—

— NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KAYSERİ) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 8+0

—

—

— 8

—

—

— 28.214

—

—

— 482,08117

—

—

— KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 28.622

25.124

23.700

21.107 481,52891

458,73854

451,00356

446,00150 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

80+2 93

93

82

82 28.666

25.004

23.500

20.869 481,47237

458,94387

451,45550

446,48479 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

70+2 93

93

82

72 28.804

24.981

23.100

20.856 481,28898

458,99365

452,42162

446,50421 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

80+2 93

93

82

82 28.845

25.495

23.600

21.160 481,22804

458,09873

451,15576

445,89455 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Diş Hekimliği SAY 110+3

110+3

100+3

100+3 113

113

103

103 28.868

25.967

24.300

22.312 481,19799

457,30149

449,74677

443,49613 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Diş Hekimliği SAY 70+2

70+2

60+2

— 72

72

62

— 28.951

25.731

24.000

— 481,09647

457,73104

450,41444

— NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

80+2 93

93

82

82 28.982

25.329

23.600

20.959 481,06074

458,39761

451,19815

446,31140 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(İngilizce) (Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 29.090

—

—

— 480,91907

—

—

— KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3

100+3

100+3

80+2 103

103

103

82 29.201

25.888

24.300

21.175 480,76869

457,47486

449,86453

445,85583 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(İngilizce) (Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 29.230

—

—

— 480,73901

—

—

— ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 15+0

9+0

8+0

7+0 15

9

8

7 29.309

23.130

23.400

19.533 480,61900

462,25819

451,74274

449,16577 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 11+0

7+0

6+0

4+0 11

7

6

4 29.862

22.280

21.500

19.320 479,97294

463,79355

455,70719

449,58278 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 30.066

—

—

— 479,68170

—

—

— UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

70+2 93

93

82

72 30.093

26.626

24.800

21.688 479,65601

456,15414

448,74977

444,77444 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 8+0

—

—

— 8

—

—

— 30.100

—

—

— 479,64065

—

—

— BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 9+0

6+0

5+0

4+0 9

6

5

4 30.164

21.952

21.100

18.484 479,55832

464,45116

456,59346

451,28966 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

70+2 93

93

82

72 30.204

26.728

24.900

22.021 479,48709

455,95414

448,50748

444,10105 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3

100+3

90+3

80+2 103

103

93

82 30.675

26.821

25.200

21.858 478,85570

455,81648

448,01986

444,42925 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Diş Hekimliği SAY 150+4

150+4

120+3

110+3 154

154

123

113 30.735

27.296

25.500

22.375 478,78867

454,98935

447,39905

443,37286 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

90+3

80+2 93

93

93

82 31.040

27.393

25.500

22.051 478,38423

454,84378

447,31795

444,01811 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

— 93

93

82

— 31.069

27.188

25.400

— 478,35780

455,17550

447,63255

— KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 31.094

—

—

— 478,33144

—

—

— BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Diş Hekimliği

(%25 İndirimli) SAY 3+0

4+0

4+0

4+0 3

4

4

4 31.350

26.643

23.500

21.238 477,95313

456,10860

451,43429

445,74901 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 80+2

80+2

60+2

— 82

82

62

— 31.388

27.658

25.600

— 477,89830

454,36202

447,06717

— İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 11+0

7+0

6+0

— 11

7

6

— 31.410

23.158

23.400

— 477,86685

462,21088

451,62581

— SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 110+3

110+3

100+3

90+3 113

113

103

93 31.596

27.791

25.600

22.307 477,63966

454,12720

447,15251

443,50615 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2

70+2

60+2

— 72

72

62

— 31.768

28.034

26.100

— 477,40934

453,69148

446,18183

— KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2

70+2

60+2

— 72

72

62

— 32.144

28.251

26.200

— 476,96427

453,33103

445,92675

— ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 32.296

—

—

— 476,79926

—

—

— KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet (KARAMAN) Diş Hekimliği SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 32.506

—

—

— 476,58433

—

—

— KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 7+0

—

—

— 7

—

—

— 32.516

—

—

— 476,56729

—

—

— FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

70+2 93

93

82

72 32.546

28.300

26.100

22.925 476,52371

453,25154

446,04327

442,27447 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Diş Hekimliği SAY 10+0

10+0

—

— 10

10

—

— 32.565

29.870

—

— 476,50702

450,64144

—

— İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 32.678

—

—

— 476,36078

—

—

— TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

80+2 93

93

82

82 32.829

28.687

26.400

22.907 476,14474

452,61746

445,56502

442,33003 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3

90+3

80+2

60+2 93

93

82

62 32.843

28.737

26.800

23.089 476,12440

452,53842

444,86482

441,98356 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE) Diş Hekimliği SAY 80+2

80+2

80+2

60+2 82

82

82

62 32.871

28.780

26.400

22.566 476,09514

452,47699

445,55169

442,98389 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Diş Hekimliği

(İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 2+0

4+0

—

— 2

4

—

— 32.901

31.618

—

— 476,04965

447,77102

—

— İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 32.951

—

—

— 475,99031

—

—

— SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Diş Hekimliği SAY 2+1

4+1

—

— 3

5

—

— 33.079

30.671

—

— 475,83469

449,27320

—

— ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 80+2

80+2

80+2

70+2 82

82

82

72 33.190

29.076

26.600

22.936 475,70925

451,99896

445,12580

442,26057 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Diş Hekimliği SAY 80+2

80+2

60+2

— 82

82

62

— 33.468

29.276

26.900

— 475,36207

451,65733

444,46733

— ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 60+2

70+2

60+2

— 62

72

62

— 33.541

29.403

27.000

— 475,25270

451,44381

444,35124

— İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(İngilizce) (Burslu) SAY 11+0

7+0

6+0

5+0 11

7

6

5 33.739

22.105

21.700

18.588 475,01932

464,15973

455,25927

451,10227 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 40+1

40+1

30+1

— 41

41

31

— 33.793

29.633

27.200

— 474,95238

451,06470

443,98423

— KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Diş Hekimliği SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 34.048

—

—

— 474,58862

—

—

— YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 15+0

15+0

10+0

10+0 15

15

10

10 34.230

30.098

26.900

23.125 474,32572

450,24594

444,51900

441,90957 KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 7+0

5+0

3+0

3+0 7

5

3

3 34.742

30.551

27.400

23.264 473,70474

449,46270

443,58159

441,63919 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 12+0

11+0

6+0

3+0 12

11

6

3 34.768

30.744

27.300

23.158 473,68110

449,15201

443,81529

441,84212 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Diş Hekimliği SAY 10+1

—

—

— 11

—

—

— 34.769

—

—

— 473,67958

—

—

— ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KKTC-GAZİMAĞUSA) Diş Hekimliği

(Burslu) SAY 8+0

8+0

4+0

— 8

8

4

— 35.029

30.807

27.700

— 473,34156

449,03507

443,02762

— İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(%50 İndirimli) SAY 1+0

2+0

2+0

2+0 1

2

2

2 35.730

25.891

27.100

21.303 472,47373

457,47047

444,26058

445,61763 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Diş Hekimliği

(İngilizce) (Burslu) SAY 15+0

13+0

9+0

8+0 15

13

9

8 35.965

30.958

28.200

23.694 472,16506

448,79658

441,85770

440,90115 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Diş Hekimliği

(İngilizce) (Burslu) SAY 10+0

6+0

—

— 10

6

—

— 35.991

30.983

—

— 472,13557

448,75909

—

— İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 1+0

—

—

— 1

—

—

— 37.161

—

—

— 470,71069

—

—

— İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(%50 İndirimli) SAY 82+0

85+0

95+0

78+0 82

85

95

78 38.148

34.616

31.900

26.395 469,48149

442,80772

434,66461

435,81036 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Diş Hekimliği

(%50 İndirimli) SAY 76+0

64+0

20+0

10+0 76

64

20

10 38.264

31.555

23.900

19.925 469,34305

447,86528

450,51117

448,42221 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Diş Hekimliği

(UOLP) (%50 İndirimli) SAY 10+0

10+0

—

— 10

10

—

— 38.723

38.575

—

— 468,76371

436,55820

—

— ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(%50 İndirimli) SAY 48+0

—

—

— 48

—

—

— 38.786

—

—

— 468,68874

—

—

— İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Ücretli) SAY 3+0

—

—

— 3

—

—

— 39.186

—

—

— 468,17388

—

—

— ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(Ücretli) SAY 3+0

—

—

— 3

—

—

— 39.993

—

—

— 467,13560

—

—

— İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 74+0

76+0

77+0

60+0 74

76

77

60 40.980

40.559

36.900

30.095 465,93977

433,54233

425,38458

429,24789 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Diş Hekimliği

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 13+0

24+0

—

— 13

24

—

— 41.182

41.589

—

— 465,71338

432,01963

—

—