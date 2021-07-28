|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
50+2
|93
93
82
52
|24.001
21.445
20.200
18.497
|487,75387
465,38875
458,65417
451,27353
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
70+2
|93
93
82
72
|24.188
21.458
20.000
18.486
|487,50119
465,37263
459,28926
451,28937
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Diş Hekimliği
|SAY
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|24.194
22.218
20.900
19.681
|487,48999
463,91284
457,03540
448,86608
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|14+0
9+0
9+0
8+0
|14
9
9
8
|24.224
20.507
19.600
18.321
|487,44450
467,10233
460,14344
451,66560
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|24.352
—
—
—
|487,26630
—
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
100+3
90+3
85+3
|103
103
93
88
|24.411
22.113
20.700
18.986
|487,18114
464,14492
457,52698
450,23948
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|24.752
—
—
—
|486,69925
—
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (SAMSUN)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|24.801
22.314
21.700
19.746
|486,64465
463,72547
455,40978
448,73704
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
4+0
4+0
—
|6
4
4
—
|24.880
21.534
20.500
—
|486,53694
465,22095
457,95382
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|25.220
22.551
22.100
—
|486,05231
463,31119
454,46037
—
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|25.228
22.231
20.800
19.332
|486,03949
463,88698
457,30899
449,55487
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|8+0
5+0
—
—
|8
5
—
—
|25.372
23.091
—
—
|485,84210
462,33251
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|25.587
22.427
21.200
18.953
|485,52836
463,52711
456,52959
450,33239
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA)
|Diş Hekimliği
|SAY
|120+3
120+3
120+3
100+3
|123
123
123
103
|25.906
22.947
21.600
19.477
|485,12026
462,57806
455,61061
449,28160
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ)
|Diş Hekimliği
|SAY
|110+3
110+3
100+3
100+3
|113
113
103
103
|26.284
23.346
22.000
19.688
|461,87134
454,61072
448,84431
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|26.553
23.629
22.200
19.991
|484,24535
461,38708
454,30287
448,28781
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|26.555
23.725
22.400
—
|484,24159
461,25609
453,85604
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|26.932
24.560
23.100
—
|483,77832
459,78741
452,28924
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
60+2
|93
93
82
62
|26.943
24.263
22.700
20.160
|483,76856
460,30202
453,11523
447,91580
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|12+0
8+0
7+0
6+0
|12
8
7
6
|26.962
21.657
20.700
17.719
|483,73595
465,00484
457,64559
452,99636
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Diş Hekimliği
|SAY
|120+3
120+3
120+3
100+3
|123
123
123
103
|27.215
24.488
23.100
20.684
|483,38056
459,91957
452,33652
446,87908
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|27.251
24.874
—
—
|483,34471
459,20511
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|27.681
24.563
23.000
20.543
|482,78954
459,78540
452,59033
447,17249
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|18+0
9+0
9+0
8+0
|18
9
9
8
|27.815
21.847
21.400
18.938
|482,60765
464,66760
456,01240
450,36372
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
70+2
|93
93
82
72
|27.958
24.992
23.300
20.603
|482,40678
458,97016
451,89448
447,05092
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|27.982
25.200
24.000
—
|482,36733
458,63566
450,43834
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|28.156
—
—
—
|482,15118
—
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KAYSERİ)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|28.214
—
—
—
|482,08117
—
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|28.622
25.124
23.700
21.107
|481,52891
458,73854
451,00356
446,00150
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|28.666
25.004
23.500
20.869
|481,47237
458,94387
451,45550
446,48479
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
70+2
|93
93
82
72
|28.804
24.981
23.100
20.856
|481,28898
458,99365
452,42162
446,50421
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|28.845
25.495
23.600
21.160
|481,22804
458,09873
451,15576
445,89455
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Diş Hekimliği
|SAY
|110+3
110+3
100+3
100+3
|113
113
103
103
|28.868
25.967
24.300
22.312
|481,19799
457,30149
449,74677
443,49613
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Diş Hekimliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|28.951
25.731
24.000
—
|481,09647
457,73104
450,41444
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|28.982
25.329
23.600
20.959
|481,06074
458,39761
451,19815
446,31140
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|29.090
—
—
—
|480,91907
—
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
80+2
|103
103
103
82
|29.201
25.888
24.300
21.175
|480,76869
457,47486
449,86453
445,85583
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|29.230
—
—
—
|480,73901
—
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|15+0
9+0
8+0
7+0
|15
9
8
7
|29.309
23.130
23.400
19.533
|480,61900
462,25819
451,74274
449,16577
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|11+0
7+0
6+0
4+0
|11
7
6
4
|29.862
22.280
21.500
19.320
|479,97294
463,79355
455,70719
449,58278
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|30.066
—
—
—
|479,68170
—
—
—
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
70+2
|93
93
82
72
|30.093
26.626
24.800
21.688
|479,65601
456,15414
448,74977
444,77444
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|30.100
—
—
—
|479,64065
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|9+0
6+0
5+0
4+0
|9
6
5
4
|30.164
21.952
21.100
18.484
|479,55832
464,45116
456,59346
451,28966
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
70+2
|93
93
82
72
|30.204
26.728
24.900
22.021
|479,48709
455,95414
448,50748
444,10105
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|30.675
26.821
25.200
21.858
|478,85570
455,81648
448,01986
444,42925
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Diş Hekimliği
|SAY
|150+4
150+4
120+3
110+3
|154
154
123
113
|30.735
27.296
25.500
22.375
|478,78867
454,98935
447,39905
443,37286
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|31.040
27.393
25.500
22.051
|478,38423
454,84378
447,31795
444,01811
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
—
|93
93
82
—
|31.069
27.188
25.400
—
|478,35780
455,17550
447,63255
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|31.094
—
—
—
|478,33144
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|3+0
4+0
4+0
4+0
|3
4
4
4
|31.350
26.643
23.500
21.238
|477,95313
456,10860
451,43429
445,74901
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|80+2
80+2
60+2
—
|82
82
62
—
|31.388
27.658
25.600
—
|477,89830
454,36202
447,06717
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|11+0
7+0
6+0
—
|11
7
6
—
|31.410
23.158
23.400
—
|477,86685
462,21088
451,62581
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|110+3
110+3
100+3
90+3
|113
113
103
93
|31.596
27.791
25.600
22.307
|477,63966
454,12720
447,15251
443,50615
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|31.768
28.034
26.100
—
|477,40934
453,69148
446,18183
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|32.144
28.251
26.200
—
|476,96427
453,33103
445,92675
—
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|32.296
—
—
—
|476,79926
—
—
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet (KARAMAN)
|Diş Hekimliği
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|32.506
—
—
—
|476,58433
—
—
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|32.516
—
—
—
|476,56729
—
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
70+2
|93
93
82
72
|32.546
28.300
26.100
22.925
|476,52371
453,25154
446,04327
442,27447
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Diş Hekimliği
|SAY
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|32.565
29.870
—
—
|476,50702
450,64144
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|32.678
—
—
—
|476,36078
—
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|32.829
28.687
26.400
22.907
|476,14474
452,61746
445,56502
442,33003
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
80+2
60+2
|93
93
82
62
|32.843
28.737
26.800
23.089
|476,12440
452,53842
444,86482
441,98356
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE)
|Diş Hekimliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|32.871
28.780
26.400
22.566
|476,09514
452,47699
445,55169
442,98389
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|2+0
4+0
—
—
|2
4
—
—
|32.901
31.618
—
—
|476,04965
447,77102
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|32.951
—
—
—
|475,99031
—
—
—
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Diş Hekimliği
|SAY
|2+1
4+1
—
—
|3
5
—
—
|33.079
30.671
—
—
|475,83469
449,27320
—
—
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|33.190
29.076
26.600
22.936
|475,70925
451,99896
445,12580
442,26057
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA)
|Diş Hekimliği
|SAY
|80+2
80+2
60+2
—
|82
82
62
—
|33.468
29.276
26.900
—
|475,36207
451,65733
444,46733
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|60+2
70+2
60+2
—
|62
72
62
—
|33.541
29.403
27.000
—
|475,25270
451,44381
444,35124
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0
7+0
6+0
5+0
|11
7
6
5
|33.739
22.105
21.700
18.588
|475,01932
464,15973
455,25927
451,10227
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|40+1
40+1
30+1
—
|41
41
31
—
|33.793
29.633
27.200
—
|474,95238
451,06470
443,98423
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS)
|Diş Hekimliği
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|34.048
—
—
—
|474,58862
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|15+0
15+0
10+0
10+0
|15
15
10
10
|34.230
30.098
26.900
23.125
|474,32572
450,24594
444,51900
441,90957
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|7+0
5+0
3+0
3+0
|7
5
3
3
|34.742
30.551
27.400
23.264
|473,70474
449,46270
443,58159
441,63919
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|12+0
11+0
6+0
3+0
|12
11
6
3
|34.768
30.744
27.300
23.158
|473,68110
449,15201
443,81529
441,84212
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Diş Hekimliği
|SAY
|10+1
—
—
—
|11
—
—
—
|34.769
—
—
—
|473,67958
—
—
—
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
4+0
—
|8
8
4
—
|35.029
30.807
27.700
—
|473,34156
449,03507
443,02762
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|1+0
2+0
2+0
2+0
|1
2
2
2
|35.730
25.891
27.100
21.303
|472,47373
457,47047
444,26058
445,61763
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0
13+0
9+0
8+0
|15
13
9
8
|35.965
30.958
28.200
23.694
|472,16506
448,79658
441,85770
440,90115
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
6+0
—
—
|10
6
—
—
|35.991
30.983
—
—
|472,13557
448,75909
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|37.161
—
—
—
|470,71069
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|82+0
85+0
95+0
78+0
|82
85
95
78
|38.148
34.616
31.900
26.395
|469,48149
442,80772
434,66461
435,81036
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|76+0
64+0
20+0
10+0
|76
64
20
10
|38.264
31.555
23.900
19.925
|469,34305
447,86528
450,51117
448,42221
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Diş Hekimliği
(UOLP) (%50 İndirimli)
|SAY
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|38.723
38.575
—
—
|468,76371
436,55820
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|48+0
—
—
—
|48
—
—
—
|38.786
—
—
—
|468,68874
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Ücretli)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|39.186
—
—
—
|468,17388
—
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Ücretli)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|39.993
—
—
—
|467,13560
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|74+0
76+0
77+0
60+0
|74
76
77
60
|40.980
40.559
36.900
30.095
|465,93977
433,54233
425,38458
429,24789
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|13+0
24+0
—
—
|13
24
—
—
|41.182
41.589
—
—
|465,71338
432,01963
—
—
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