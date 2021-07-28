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2021 Diş Hekimliği taban puanları nedir? Diş Hekimliği olan üniversiteler ve taban puanları listesi

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte okul tercihleri için de heyecanlı bekleyiş başladı. 4 yıllık bölümler arasında yer alan diş hekimliği taban puanları da merak konusu oldu. İşte 2021 diş hekimliği taban puanları (4 yıllık)

28.07.2021 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
2021 Diş Hekimliği taban puanları nedir? Diş Hekimliği olan üniversiteler ve taban puanları listesi

2021 YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci üniversite tercihleri için hazırlanıyor. AYT puanını baza alarak tercih yapmak isteyen öğrenciler dört yıllık bölümleri araştırıyor. İşte 4 yıllık bölümlerden biri olan diş hekimliği taban puanları 2021 haberimizde...

2021 DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI

ÖSYM 2020 Yükseköğretim Lisans Programları listesini resmi internet sayfasında yayınladı. Üniversitelerin diş hekimliği taban puanlarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI 2021

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
7+0
6+0
6+0		 10
7
6
6		 5.889
3.586
3.540
4.808		 519,52985
513,64832
511,13117
490,89100
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği
(İngilizce)		 SAY 30+1
30+1
30+1
 31
31
31
 12.520
13.063
15.800
 505,33035
482,99019
469,33580
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 14+0
8+0
10+0
10+0		 14
8
10
10		 13.800
10.089
10.700
11.451		 503,06609
490,57264
483,47322
467,91071
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Diş Hekimliği SAY 140+4
140+4
150+4
130+4		 144
144
154
134		 17.354
13.017
13.300
13.342		 497,40744
483,09837
475,72830
463,16131
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 9+0
6+0
6+0
6+0		 9
6
6
6		 18.928
15.277
15.300
14.820		 495,03402
477,84779
470,68936
459,32084
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 15+0
10+0
11+0
11+0		 15
10
11
11		 19.624
15.712
15.000
15.796		 493,98163
476,88261
471,21447
457,06573
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
4+0
4+0
 6
4
4
 20.116
16.993
18.200
 493,25030
474,13932
463,57206

STANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 14+0
9+0
9+0
8+0		 14
9
9
8		 20.370
17.949
16.800
17.681		 492,89026
472,08873
466,82976
453,06941
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 160+4
160+4
160+4
150+4		 164
164
164
154		 20.774
17.652
16.400
14.292		 492,33145
472,76446
467,81922
460,67831
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İZMİR) Diş Hekimliği SAY 150+4
150+4
150+4
140+4		 154
154
154
144		 21.372
18.534
16.900
16.087		 491,45747
470,93797
466,67283
456,40081
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Diş Hekimliği
(İngilizce)		 SAY 130+4
130+4
130+4
 134
134
134
 21.984
19.479
18.800
 490,59629
469,04674
462,01135
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 140+4
160+4
160+4
160+4		 144
164
164
164		 22.052
19.694
18.600
17.469		 490,49886
468,67549
462,42958
453,48355
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Diş Hekimliği SAY 130+4
120+3
120+3
120+3		 134
123
123
123		 22.561
20.069
19.200
17.847		 489,77175
467,94750
461,15975
452,68561
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANTALYA) Diş Hekimliği SAY 110+3
110+3
100+3
80+2		 113
113
103
82		 22.714
20.713
19.500
18.057		 489,55612
466,74087
460,45383
452,24244
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği
(İngilizce)		 SAY 30+1


 31


 22.880


 489,31062
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0
6+0

 12
6

 22.911
19.940

 489,25871
468,18742
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 23.305
20.982
19.800
18.288		 488,69864
466,24353
459,71624
451,74405
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 9+0


 9


 23.746


 488,10088
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
60+2		 93
93
82
62		 23.766
21.423
20.200
18.357		 488,07994
465,41899
458,73231
451,57416
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
50+2		 93
93
82
52		 24.001
21.445
20.200
18.497		 487,75387
465,38875
458,65417
451,27353
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 24.188
21.458
20.000
18.486		 487,50119
465,37263
459,28926
451,28937
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Diş Hekimliği SAY 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
62
41
41		 24.194
22.218
20.900
19.681		 487,48999
463,91284
457,03540
448,86608
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 14+0
9+0
9+0
8+0		 14
9
9
8		 24.224
20.507
19.600
18.321		 487,44450
467,10233
460,14344
451,66560
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0


 9


 24.352


 487,26630
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA) Diş Hekimliği SAY 100+3
100+3
90+3
85+3		 103
103
93
88		 24.411
22.113
20.700
18.986		 487,18114
464,14492
457,52698
450,23948
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 60+2


 62


 24.752


 486,69925
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (SAMSUN) Diş Hekimliği SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 24.801
22.314
21.700
19.746		 486,64465
463,72547
455,40978
448,73704
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
4+0
4+0
 6
4
4
 24.880
21.534
20.500
 486,53694
465,22095
457,95382
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 25.220
22.551
22.100
 486,05231
463,31119
454,46037
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği
(İngilizce)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 25.228
22.231
20.800
19.332		 486,03949
463,88698
457,30899
449,55487
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 8+0
5+0

 8
5

 25.372
23.091

 485,84210
462,33251
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 25.587
22.427
21.200
18.953		 485,52836
463,52711
456,52959
450,33239
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA) Diş Hekimliği SAY 120+3
120+3
120+3
100+3		 123
123
123
103		 25.906
22.947
21.600
19.477		 485,12026
462,57806
455,61061
449,28160
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ) Diş Hekimliği SAY 110+3
110+3
100+3
100+3		 113
113
103
103		 26.284
23.346
22.000
19.688		 461,87134
454,61072
448,84431
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 26.553
23.629
22.200
19.991		 484,24535
461,38708
454,30287
448,28781
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 26.555
23.725
22.400
 484,24159
461,25609
453,85604
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 26.932
24.560
23.100
 483,77832
459,78741
452,28924
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
60+2		 93
93
82
62		 26.943
24.263
22.700
20.160		 483,76856
460,30202
453,11523
447,91580
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 12+0
8+0
7+0
6+0		 12
8
7
6		 26.962
21.657
20.700
17.719		 483,73595
465,00484
457,64559
452,99636
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Diş Hekimliği SAY 120+3
120+3
120+3
100+3		 123
123
123
103		 27.215
24.488
23.100
20.684		 483,38056
459,91957
452,33652
446,87908
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 40+1
40+1

 41
41

 27.251
24.874

 483,34471
459,20511
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Diş Hekimliği SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 27.681
24.563
23.000
20.543		 482,78954
459,78540
452,59033
447,17249
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 18+0
9+0
9+0
8+0		 18
9
9
8		 27.815
21.847
21.400
18.938		 482,60765
464,66760
456,01240
450,36372
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 27.958
24.992
23.300
20.603		 482,40678
458,97016
451,89448
447,05092
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 27.982
25.200
24.000
 482,36733
458,63566
450,43834
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 9+0


 9


 28.156


 482,15118
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KAYSERİ) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 8+0


 8


 28.214


 482,08117
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 28.622
25.124
23.700
21.107		 481,52891
458,73854
451,00356
446,00150
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 28.666
25.004
23.500
20.869		 481,47237
458,94387
451,45550
446,48479
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 28.804
24.981
23.100
20.856		 481,28898
458,99365
452,42162
446,50421
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 28.845
25.495
23.600
21.160		 481,22804
458,09873
451,15576
445,89455
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Diş Hekimliği SAY 110+3
110+3
100+3
100+3		 113
113
103
103		 28.868
25.967
24.300
22.312		 481,19799
457,30149
449,74677
443,49613
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Diş Hekimliği SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 28.951
25.731
24.000
 481,09647
457,73104
450,41444
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 28.982
25.329
23.600
20.959		 481,06074
458,39761
451,19815
446,31140
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0


 9


 29.090


 480,91907
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3
100+3
100+3
80+2		 103
103
103
82		 29.201
25.888
24.300
21.175		 480,76869
457,47486
449,86453
445,85583
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0


 9


 29.230


 480,73901
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 15+0
9+0
8+0
7+0		 15
9
8
7		 29.309
23.130
23.400
19.533		 480,61900
462,25819
451,74274
449,16577
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 11+0
7+0
6+0
4+0		 11
7
6
4		 29.862
22.280
21.500
19.320		 479,97294
463,79355
455,70719
449,58278
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 10+0


 10


 30.066


 479,68170
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 30.093
26.626
24.800
21.688		 479,65601
456,15414
448,74977
444,77444
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 8+0


 8


 30.100


 479,64065
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 9+0
6+0
5+0
4+0		 9
6
5
4		 30.164
21.952
21.100
18.484		 479,55832
464,45116
456,59346
451,28966
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 30.204
26.728
24.900
22.021		 479,48709
455,95414
448,50748
444,10105
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 30.675
26.821
25.200
21.858		 478,85570
455,81648
448,01986
444,42925
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Diş Hekimliği SAY 150+4
150+4
120+3
110+3		 154
154
123
113		 30.735
27.296
25.500
22.375		 478,78867
454,98935
447,39905
443,37286
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 31.040
27.393
25.500
22.051		 478,38423
454,84378
447,31795
444,01811
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
 93
93
82
 31.069
27.188
25.400
 478,35780
455,17550
447,63255
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 9+0


 9


 31.094


 478,33144
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Diş Hekimliği
(%25 İndirimli)		 SAY 3+0
4+0
4+0
4+0		 3
4
4
4		 31.350
26.643
23.500
21.238		 477,95313
456,10860
451,43429
445,74901
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 80+2
80+2
60+2
 82
82
62
 31.388
27.658
25.600
 477,89830
454,36202
447,06717
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 11+0
7+0
6+0
 11
7
6
 31.410
23.158
23.400
 477,86685
462,21088
451,62581
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 110+3
110+3
100+3
90+3		 113
113
103
93		 31.596
27.791
25.600
22.307		 477,63966
454,12720
447,15251
443,50615
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 31.768
28.034
26.100
 477,40934
453,69148
446,18183
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 32.144
28.251
26.200
 476,96427
453,33103
445,92675
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 60+2


 62


 32.296


 476,79926
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet (KARAMAN) Diş Hekimliği SAY 60+2


 62


 32.506


 476,58433
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 7+0


 7


 32.516


 476,56729
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 32.546
28.300
26.100
22.925		 476,52371
453,25154
446,04327
442,27447
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Diş Hekimliği SAY 10+0
10+0

 10
10

 32.565
29.870

 476,50702
450,64144
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 9+0


 9


 32.678


 476,36078
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 32.829
28.687
26.400
22.907		 476,14474
452,61746
445,56502
442,33003
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
80+2
60+2		 93
93
82
62		 32.843
28.737
26.800
23.089		 476,12440
452,53842
444,86482
441,98356
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE) Diş Hekimliği SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 32.871
28.780
26.400
22.566		 476,09514
452,47699
445,55169
442,98389
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 2+0
4+0

 2
4

 32.901
31.618

 476,04965
447,77102
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 9+0


 9


 32.951


 475,99031
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Diş Hekimliği SAY 2+1
4+1

 3
5

 33.079
30.671

 475,83469
449,27320
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 33.190
29.076
26.600
22.936		 475,70925
451,99896
445,12580
442,26057
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Diş Hekimliği SAY 80+2
80+2
60+2
 82
82
62
 33.468
29.276
26.900
 475,36207
451,65733
444,46733
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 60+2
70+2
60+2
 62
72
62
 33.541
29.403
27.000
 475,25270
451,44381
444,35124
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0
7+0
6+0
5+0		 11
7
6
5		 33.739
22.105
21.700
18.588		 475,01932
464,15973
455,25927
451,10227
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 40+1
40+1
30+1
 41
41
31
 33.793
29.633
27.200
 474,95238
451,06470
443,98423
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Diş Hekimliği SAY 60+2


 62


 34.048


 474,58862
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 15+0
15+0
10+0
10+0		 15
15
10
10		 34.230
30.098
26.900
23.125		 474,32572
450,24594
444,51900
441,90957
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 7+0
5+0
3+0
3+0		 7
5
3
3		 34.742
30.551
27.400
23.264		 473,70474
449,46270
443,58159
441,63919
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 12+0
11+0
6+0
3+0		 12
11
6
3		 34.768
30.744
27.300
23.158		 473,68110
449,15201
443,81529
441,84212
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Diş Hekimliği SAY 10+1


 11


 34.769


 473,67958
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KKTC-GAZİMAĞUSA) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 8+0
8+0
4+0
 8
8
4
 35.029
30.807
27.700
 473,34156
449,03507
443,02762
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(%50 İndirimli)		 SAY 1+0
2+0
2+0
2+0		 1
2
2
2		 35.730
25.891
27.100
21.303		 472,47373
457,47047
444,26058
445,61763
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0
13+0
9+0
8+0		 15
13
9
8		 35.965
30.958
28.200
23.694		 472,16506
448,79658
441,85770
440,90115
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
6+0

 10
6

 35.991
30.983

 472,13557
448,75909
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 1+0


 1


 37.161


 470,71069
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(%50 İndirimli)		 SAY 82+0
85+0
95+0
78+0		 82
85
95
78		 38.148
34.616
31.900
26.395		 469,48149
442,80772
434,66461
435,81036
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Diş Hekimliği
(%50 İndirimli)		 SAY 76+0
64+0
20+0
10+0		 76
64
20
10		 38.264
31.555
23.900
19.925		 469,34305
447,86528
450,51117
448,42221
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Diş Hekimliği
(UOLP) (%50 İndirimli)		 SAY 10+0
10+0

 10
10

 38.723
38.575

 468,76371
436,55820
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(%50 İndirimli)		 SAY 48+0


 48


 38.786


 468,68874
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Ücretli)		 SAY 3+0


 3


 39.186


 468,17388
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(Ücretli)		 SAY 3+0


 3


 39.993


 467,13560
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 74+0
76+0
77+0
60+0		 74
76
77
60		 40.980
40.559
36.900
30.095		 465,93977
433,54233
425,38458
429,24789
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 13+0
24+0

 13
24

 41.182
41.589

 465,71338
432,01963

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