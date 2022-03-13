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2021'de üretim de faaliyetler de arttı

Pandeminin ilk yılında büyük ölçekte kesintiye uğrayan kültür - sanat üretimi ve faaliyetleri, 2021'de aşı uygulamasına başlanmasıyla birlikte artış gösterdi. Dikkat çekici artış gösteren kültür - sanat faaliyetlerinin başında müzelerin ziyaretçi sayıları geliyor. 2021'de müzeleri ziyaret eden kişi sayısı bir önceki yıla oranla % 84.1 arttı. MüzeKart satışındaki artış ise % 131.7 olarak gerçekleşti. 2021'in dikkat çekici diğer iki rakamının öznesini ise açılan kütüphane ve özel müzeler oluşturuyor

13.03.2022 - 00:13 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • Pandeminin ilk yılında yasaklardan ziyadesiyle nasibini alan kültür - sanat üretimi ve faaliyetleri, 2021'de Kovid-19 aşısıyla birlikte normalleşme sürecine girdi. Bunun sonucunda da kültür - sanat üretimi ve faaliyetlerinde bir önceki yıla oranla yüksek ölçüde artış görüldü.

    AŞILANMA MİKTARI
    1. Doz Aşı… 57.733.973
    2. Doz Aşı… 52.895.872
    3. Doz Aşı… 27.389.349
    TOPLAM…  146.235.452
    2. Doz Aşılanma Oranı… % 85.22
    (12.03.2022)

  • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN GENEL BÜTÇEDEN ALDIĞI PAY

    Türkiye Genel Bütçe / Bakanlık Ödeneği
    2019… 949.025.615.000 TL / 5.664.701.000 TL
    2020… 1.082.021.197.000 TL / 5.127.247.000 TL
    2021… 1.328.254.386.000 TL / 6.016.496.000 TL (% 17.3 Artış)

  • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA BAĞLI MÜZELERİN ZİYARETÇİ SAYISI
    2019… 34.856.000
    2020… 9.240.629
    2021… 17.013.555 (% 84.1 Artış)

  • MÜZEKART SATIŞLARI
    2019… 1.350.095
    2020… 776.296
    2021… 1.799.388 (% 131.7 Artış)

  • 29 Ekim 2021'de açılan Atatürk Kültür Merkezi'nde 2021 sonuna kadar 120 etkinlik düzenlendi. Etkinlikleri toplamda 59.070 kişi takip etti.

    ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (İSTANBUL) ETKİNLİKLERİ

    ÇOCUK SANAT MERKEZİ 
    Etkinlik Sayısı… 26
    Seyirci Sayısı… 247

    ÇOK AMAÇLI SALON
    Etkinlik Sayısı… 27
    Seyirci Sayısı… 2.106

    OPERA SALONU
    Etkinlik Sayısı... 11
    Seyirci Sayısı… 19.373

    TİYATRO SALONU
    Etkinlik Sayısı… 56
    Seyirci Sayısı… 37.344

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