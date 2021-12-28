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2021'de ayrılan ünlü çiftler

2021'in ayrılıkları

Bir yılı daha geride bırakıyoruz... 2021'de aşkları ve evlilikleriyle şaşırtan ünlü çiftler kadar, ayrılık haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen isimler de oldu. Kimi kavgalı, kimi ise dostça ilişkilerini noktaladı. İşte yılın ayrılıkları...

28.12.2021 - 13:47 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • DEMET ŞENER - CENK KÜPELİ

    2018 yılında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşanan, İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunan manken Demet Şener, 2019'da iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. 19 ay evli kalan ikili, ocak ayında yollarını ayırmıştı.

  • SILA GENÇOĞLU - HAZER AMANİ 

    Geçtiğimiz yıl ocak ayında şef Hazer Amani ile nikah masasına oturan şarkıcı Sıla, aradığı mutluluğu bulamadı. İkili, ani bir karar ile bir yılın ardından tek celsede boşanmıştı.

  • NUR FETTAHOĞLU - LEVENT VEZİROĞLU

    İş insanı Levent Veziroğlu ile 2013 yılında nikah masasına oturan Nur Fettahoğlu, 2015'te ayrılmak için mahkemeye başvurmuştu. Çift, boşanma resmiyete kavuşmadan barışmıştı. Ancak daha sonra ikinci kez ayrılmaya karar veren Fettahoğlu ile Veziroğlu, mart ayında yollarını ayırmıştı. İkilinin Elisa Güzin adında bir kızı bulunuyor.

  • BERDAN MARDİNİ - FATOŞ YELLİLER

    2010 yılında Paris'te evlenen Ezmira ve Miran adında iki çocuğu bulunan türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, mart ayında yollarını ayırmıştı. Mardini, Yelliler'den boşandıktan sonra eski eşinin yıllarca kendisini aldattığını öğrendiğini ileri sürmüştü.

  • EBRU GÜNDEŞ - REZA ZARRAB

    11 yıllık evliliklerini mayıs ayında bitiren şarkıcı Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın ise Alara adında bir kızları bulunuyor.

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