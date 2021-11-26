AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavı sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. İşte, AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde...
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcıs ve AUZEF Dekanı Levent Şahin "Sevgili öğrencilerimiz, Dekanlık olarak ara sınav (vize) sonuçlarınızın hayırlı olmasını dileriz." dedi.
AUZEF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AUZEF sınav sonuçlarına "http://esinav.istanbul.edu.tr" adresinden erişim sağlayabilirsiniz.
AUZEF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.
İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.
Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.
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