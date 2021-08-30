2021-2022 yaz transfer döneminin sonu için geri sayım başladı. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği dönemle ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumdaydı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve son durum...



2021 2022 transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.