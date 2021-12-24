2021 - 2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:

2021 - 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları: 27-28 Kasım 2021

2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022