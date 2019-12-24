ATİLER RESTORAN

Yeni yılı şehrin içinde, ama bir o kadar da kalabalıktan uzak, rahat ve samimi bir ortamda karşılamak için Atiler Restoran tercih edilebilir. Atiler Restoran’ın yılbaşı menüsü geleneksel lezzetlerimizi dünya mutfağı ile birleştiriyor.