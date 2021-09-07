AA

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli kafileyi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile yetkililer karşıladı.

Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Ayşegül Pehlivanlar, açıklamalarda bulundu.

Buruk bir sevinç yaşadığını söyleyen Ayşegül Pehlivanlar, "Çok mutluyum. Gerçekten bu duygular anlatılmaz. Emeklerimizin karşılığını almak bizi çok mutlu etti. Çok çalıştık, çok emek verdik. Buruk bir sevinç yaşıyorum. Hedefim altın madalyaydı ama bu da bizim branşımız için kötü bir sonuç değil. Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda üçüncüydüm, üstüne katarak geldim. İnşallah Paris 2024'te altın madalyaya çevirmeyi hedefliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, hocalarıma, aileme, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dualarını ve desteklerini esirgemedikleri için." ifadelerini kullandı.

2020 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreninde Türk Bayrağı'nı taşıyan, Ayşegül, "Bayrağı taşımak Rio'da hedefimdi, 'O bayrağı bir gün ben taşıyacağım' demiştim. Nasip 2020'yeymiş. Benim için mutluluk ve onur vericiydi." diye konuştu.