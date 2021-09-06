Japonya'nın başkenti Tokyo'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli kafileyi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile yetkililer karşıladı.
Tokyo 2020'de altın madalyanın sahibi olan Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncularından Sevda Altunoluk ile tekvandoda gümüş madalya kazanan Meryem Çavdar ve bronz madalya elde eden Mahmut Bozteke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaydettiği 46 golle oyunların en skorer ismi olan Sevda Altunoluk, çok uzun ve zorlu bir süreç yaşadıklarını belirterek "Büyük bir gururla ülkemize döndüğümüz için çok mutluyum. Rakiplerimiz de çok güçlüydü ancak bu genç ve teknik ekiple çok güzel bir başarıya imza attık. İkinci kez altın madalyayı getirdik ve bayrağımızı zirvede koruduk. Bunun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanarak Türkiye'ye dönmenin gururunu yaşadığını dile getiren Meryem Çavdar, "Bizler için çok güzel geçti. Oranın değerini bitince daha çok anladık. Ayrılırken ufak da olsa içimizde hüzün vardı. Tekvando, paralimpik oyunlarında ilk kez yer aldı. Ülkemize madalyayla dönmek bizleri çok mutlu etti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, federasyonlarımız ve antrenörlerimiz desteklerini hiç esirgemedi. Bizler de elimizden gelen gayretin en iyisini göstererek ülkemize madalyayla döndük." dedi.
Tekvandonun paralimpik oyunlarında ilk kez yer aldığını hatırlatan Mahmut Bozteke ise "Görmediğimiz bir atmosferdi. Olimpiyat bambaşka bir yer. Hedefime ulaşamadım, altın madalya istiyordum ama üçüncülük de bir gururdur. Bu madalyayı aldığım için gurur duyuyorum. Bu yolda bize destek olan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu madalyayı onlarla beraber aldık. Bir sonraki olimpiyat için hedeflerimi gerçekleştirmeye çalışacağım." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!