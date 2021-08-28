2 MADALYA GELDİ!

Tokyo Paralimpik'te, sporcularımızın başarısı devam ediyor. Bugün yapılan müsabakalarda sporcularımız 2 madalya daha elde etti. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, bronz madalya kazandı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.

GOLBOLDE ÇİN'İ DEVİRDİK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu maçında Türkiye, Çin'i 6-3 yendi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında Çin ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. Çekişmeli geçen mücadelenin sonunu daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 6-3 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, son karşılaşmasını 30 Ağustos Pazartesi TSİ 03.00'da Ukrayna ile oynayacak.

ABDULLAH ÖZTÜRK FİNALE ÇIKTI

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, Fransız Maxime Thomas'ı 3-1 yenerek finale çıktı.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında son paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk, yarı finalde Thomas ile karşılaştı.

Milli sporcu, Rio 2016'da bronz madalya kazanan rakibini 13-11, 8-11, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Abdullah Öztürk, 30 Ağustos Pazartesi TSİ 10.45'te Güney Koreli Kim Young-gun ile finalde altın madalya için mücadele edecek.

CANSU ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 10) çeyrek finalinde Merve Cansu Demir, Tayvanlı Shiau Wen Tien'e 3-1 yenilerek elendi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında 19 yaşındaki Merve Cansu, çeyrek finalde Tien ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibi karşısında 5-11, 11-5, 13-11, 11-8'lik setlerle 3-1 kaybetti ve oyunlara veda etti.

HAKAN AKKAYA 13. OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye eskrim flöre branşı A kategorisinde mücadele eden Hakan Akkaya elendi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen eskrim müsabakalarında Hakan, flöre elemelerinde mücadele etti.

İlk maçında İtalyan Matteo Betti'ye 5-2, ikinci karşılaşmasında Rusya Paralimpik Komitesi'nden Nikita Nagaev'e 5-3 yenilen milli sporcu, üçüncü müsabakasında Iraklı Zainulabdeen Al-Madhkhoori'yi 5-2'lik skorla yendi.

Hakan, dördüncü maçında ise Macar rakibi Richard Osvath'a 5-1 kaybetti ve toplamda bir galibiyet, 3 mağlubiyetle üst tura çıkamayarak oyunları 13. sırada tamamladı.

BASKETBOLDA İSPANYA'YA KAYBETTİK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu üçüncü maçında Türkiye, İspanya'ya 79-61 yenildi.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-10 önde bitiren İspanyollar, devre arasına 38-26 üstün gitti.

Ay-yıldızlılar, üçüncü çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da final periyoduna 59-48 önde giren İspanya, karşılaşmayı 79-61 kazandı.

Milli basketbolcu Özgür Gürbulak, 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jordi Ruiz Jordan ise İspanya adına 20 sayı üretti.

Türkiye üçüncü maçında ilk yenilgisini yaşadı. İspanya ise 4'te 4 yaptı.

Milliler, gruptaki 4. karşılaşmasında yarın TSİ 05.15'te Kolombiya ile mücadele edecek.

YASEMİN DERECE ALAMADI

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları halterde kadınlar 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, derece elde edemedi.

Milli halterci Yasemin Ceylan Baydar, Tokyo Uluslararası Forum'da podyuma çıktı.

İlk iki hakkında 112 kiloda başarılı olamayan Yasemin Ceylan Baydar, üçüncü denemesinde de 120 kiloyu kaldıramadı ve müsabakada sıfır çekti.

Bu sıklette Meksikalı Amalia Perez altın, Özbek Ruza Kuzieva gümüş, Nijeryalı Lucy Ejike bronz madalya kazandı.

BÜLENT KORKMAZ VE MURAT TURAN SON 16'DA

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçuluk erkekler makaralı yay açık kategoride Bülent Korkmaz ve Murat Turan, son 16 turuna yükseldi.

Yumenoshima Park'ta yapılan son 32 turu müsabakalarında, Bülent Korkmaz ile Fransız Daniel Lelou ve Murat Turan ile Ukraynalı Serhiy Atamanenko karşılaştı.

Bülent Korkmaz, Lelou karşısında 141-137 galip gelerek tur atladı. Murat Turan ise 5 set sonunda 139-139 eşitlikle tamamlanan mücadelede Atamanenko'yu beraberlik atışıyla mağlup ederek üst tura çıktı.

Son 16 turunda Bülent Korkmaz, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Bair Shigaev'le, Murat Turan ise ABD'li Andre Shelby ile 31 Ağustos Salı günü mücadele edecek.