2020 STS Tıp Doktorluğu sonuçları için bir aydır süren heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. ÖSYM 2020 STS Tıp Doktorluğu sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2020 STS Tıp Doktorluğu adayları sonuçlarını öğrenebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2020 STS Tıp Doktorluğu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2020 STS Tıp Doktorluğu sonuç sorgulama ekranı... 2020 2020 STS Tıp Doktorluğu sonuç sorgula

2020 STS TIP DOKTORLUĞU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şöyle:

"DUYURU

(04 Kasım 2020)

2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınav Sonuçları Açıklandı

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020 STS TIP DOKTORLUĞU SONUÇ SORGULA

Aşağıdaki linke tıklayarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle 2020 STS Tıp Doktorluğu sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

2020 STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ