2020-STS Eczacılık geç başvuru günü bugün! 2020-STS Eczacılık ne zaman, nerede ve saat kaçta? 2020-STS Eczacıl

2020 STS Eczacılık'a katılmak isteyen ancak 14-20 Ekim 2020'de tamamlanan başvurulara katılamayan adaylar için 2020-STS Eczacılık son başvuru günü bugün! ÖSYM, sınava katılmak isteyen adayların bugün 23:59'a kadar başvurularını tamamlayabileceğini duyurdu. Peki, 2020-STS Eczacılık başvuru nasıl yapılır? 2020-STS Eczacılık ne zaman, nerede ve saat kaçta?

2020-STS ECZACILIK NEDİR?

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul

ve esasları belirleyen “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” ile

Yükseköğretim Genel Kurulunun kararları uyarınca, yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul

edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Eczacılık alanında başvuran ve Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adayların Seviye Tespit Sınavına (STS)

girmeleri gerekmektedir.

2020-STS ECZACILIK NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?

2020-STS Eczacılık 29 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'de başlayacak, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve 135 dakika sürecektir. Sınav konuları Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alınması gerekmektedir. Başarılı olan adaylar adına (eksik derslerini ve staj eğitimini tamamlaması halinde) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenecektir.

2020-STS ECZACILIK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin

Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş

yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak

başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir

BAŞVURACAK ADAYLAR BAŞVURULARA DAİR HER DETAYA 2020-STS ECZACILIK BAŞVURU KILAVUZU ARACILIĞI İLE ULAŞABİLİR

2020-STS ECZACILIK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ