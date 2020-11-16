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HaberlerYaşam2020 People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu

2020 People’s Choice Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 46'ncısı gerçekleştirilen People’s Choice Awards (Halkın Seçimi Ödülleri),California'daki Barker Hangar'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Demi Lovato'nun sunuculuğunu üstlendiği törende Halkın İkonu Jennifer Lopez seçildi

16.11.2020 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
2020 People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu
HABERTURK.COM

Bu yıl 46'ncısı gerçekleştirilen People’s Choice Awards (Halkın Seçimi Ödülleri) Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Demi Lovato'nun üstlendiği törende Jennifer Lopez, Tracee Ellis Ross, Chris Hemsworth, Khloe Kardashian, Blake Shelton gibi isimler ödül aldı.

Gecenin sunucusu Demi Lovato, yakın zamanda sona eren ilişkisiyle ilgili şakalar yaptı. The Voice adlı ses yarışmasının koçu Blake Shelton ödülünü alırken nişanlısı Gwen Stefani'ye teşekkür etti. Ellis Ross, beyaz pelerinli bir elbise ve deri çizmeleriyle Moda İkonu Ödülü'nü aldı. Halkın İkonu ödülünü alan Jennifer Lopez Christian Siriano imzalı kırmızı elbisesiyle sahneye çıktı.

Gecenin kazananlarının listesi şöyle:

Moda İkonu Ödülü: Tracee Ellis Ross

2019'un Halkın İkonu: Jennifer Lopez

2020’nin En İyi Filmi: Bad Boys For Life

2020’nin En İyi Komedi Filmi: The Kissing Booth 2

2020’nin En İyi Aksiyon Filmi: Mulan

2020’nin En iyi Drama Filmi: Hamilton

2020’nin En İyi Aile Filmi: Onward

2020’nin Erkek Film Yıldızı: Will Smith

2020’nin Kadın Film Yıldızı: Tiffany Haddish

2020’nin Drama Filmi Yıldızı: Lin-Manuel Miranda

2020’nin Komedi Filmi Yıldızı: Joey King

2020’nin Aksiyon Filmi Yıldızı: Chris Hemsworth

Yılın Programı: Grey’s Anatomy

Yılın Drama Dizisi: Riverdale

Yılın Komedi Dizisi: Never Have I Ever

Yılın Realite Programı: Keeping Up with the Kardashians

Yılın Yarışma Programı: The Voice

Yılın Erkek TV Yıldızı: Cole Sprouse

Yılın Kadın TV Yıldızı: Ellen Pompeo

Yılın Drama TV Yıldızı: Mandy Moore

Yılın Komedi TV Yıldızı: Sofia Vergara

Yılın Gündüz Programı: The Ellen DeGeneres Show

Yılın Gece Programı: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Yılın Yarışma Yarışmacısı: Gigi Goode

Yılın Realite Programı Yıldızı: Khloe Kardashian

Yılın Erkek Sanatçısı: Justin Bieber

Yılın Kadın Sanatçısı: Ariana Grande

Yılın Grubu: BTS

Yılın Şarkısı: Dynamite (BTS)

Yılın Albümü: Map of the Soul: 7 (BTS)

Yılın Country Sanatçısı: Blake Shelton

Yılın Latin Sanatçısı: Becky G

Yılın Yeni Sanatçısı: Doja Cat

Yılın Müzik Videosu: Dynamite (BTS)

Yılın İş birliği şarkısı: WAP (Cardi B feat. Megan Thee Stallion)

Yılın Soundtrack Şarkısı: Only the Young (Taylor Swift– Miss America)

Yılın Sosyal Yıldızı: Emma Chamberlain

Yılın Sosyal Ünlüsü: Ariana Grande

Yılın Hayvan Yıldızı: Doug the Pug

Yılın Stil Yıldızı: Zendaya

Yılın Oyun Değiştiricisi: LeBron James

Yılın Pop Podcast’i: Anything Goes with Emma Chamberlain

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