Bu yıl 46'ncısı gerçekleştirilen People’s Choice Awards (Halkın Seçimi Ödülleri) Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Demi Lovato'nun üstlendiği törende Jennifer Lopez, Tracee Ellis Ross, Chris Hemsworth, Khloe Kardashian, Blake Shelton gibi isimler ödül aldı.
Gecenin sunucusu Demi Lovato, yakın zamanda sona eren ilişkisiyle ilgili şakalar yaptı. The Voice adlı ses yarışmasının koçu Blake Shelton ödülünü alırken nişanlısı Gwen Stefani'ye teşekkür etti. Ellis Ross, beyaz pelerinli bir elbise ve deri çizmeleriyle Moda İkonu Ödülü'nü aldı. Halkın İkonu ödülünü alan Jennifer Lopez Christian Siriano imzalı kırmızı elbisesiyle sahneye çıktı.
Gecenin kazananlarının listesi şöyle:
Moda İkonu Ödülü: Tracee Ellis Ross
2019'un Halkın İkonu: Jennifer Lopez
2020’nin En İyi Filmi: Bad Boys For Life
2020’nin En İyi Komedi Filmi: The Kissing Booth 2
2020’nin En İyi Aksiyon Filmi: Mulan
2020’nin En iyi Drama Filmi: Hamilton
2020’nin En İyi Aile Filmi: Onward
2020’nin Erkek Film Yıldızı: Will Smith
2020’nin Kadın Film Yıldızı: Tiffany Haddish
2020’nin Drama Filmi Yıldızı: Lin-Manuel Miranda
2020’nin Komedi Filmi Yıldızı: Joey King
2020’nin Aksiyon Filmi Yıldızı: Chris Hemsworth
Yılın Programı: Grey’s Anatomy
Yılın Drama Dizisi: Riverdale
Yılın Komedi Dizisi: Never Have I Ever
Yılın Realite Programı: Keeping Up with the Kardashians
Yılın Yarışma Programı: The Voice
Yılın Erkek TV Yıldızı: Cole Sprouse
Yılın Kadın TV Yıldızı: Ellen Pompeo
Yılın Drama TV Yıldızı: Mandy Moore
Yılın Komedi TV Yıldızı: Sofia Vergara
Yılın Gündüz Programı: The Ellen DeGeneres Show
Yılın Gece Programı: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Yılın Yarışma Yarışmacısı: Gigi Goode
Yılın Realite Programı Yıldızı: Khloe Kardashian
Yılın Erkek Sanatçısı: Justin Bieber
Yılın Kadın Sanatçısı: Ariana Grande
Yılın Grubu: BTS
Yılın Şarkısı: Dynamite (BTS)
Yılın Albümü: Map of the Soul: 7 (BTS)
Yılın Country Sanatçısı: Blake Shelton
Yılın Latin Sanatçısı: Becky G
Yılın Yeni Sanatçısı: Doja Cat
Yılın Müzik Videosu: Dynamite (BTS)
Yılın İş birliği şarkısı: WAP (Cardi B feat. Megan Thee Stallion)
Yılın Soundtrack Şarkısı: Only the Young (Taylor Swift– Miss America)
Yılın Sosyal Yıldızı: Emma Chamberlain
Yılın Sosyal Ünlüsü: Ariana Grande
Yılın Hayvan Yıldızı: Doug the Pug
Yılın Stil Yıldızı: Zendaya
Yılın Oyun Değiştiricisi: LeBron James
Yılın Pop Podcast’i: Anything Goes with Emma Chamberlain
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!