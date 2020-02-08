09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
GÖRSEL EFEKTLER
Avengers: Endgame
The Irishman
Aslan Kral - The Lion King)
1917
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi - Star Wars: The Rise of Skywalker
Gecenin sonucu merakla beklenen ödüllerinden biri; çünkü kesin bir favorisi yok... Eleştirmenlerin Seçimi ödülü “Avengers: Endgame”e gitti ama Akademi için bunun bir ölçü olacağını söylemek zor. Özel efektçileri bir araya getiren meslek birliği VES ödülünü “Aslan Kral” kazandı... VES, “supporting” kategorisinde ise yeni tekniklerin kullanıldığı “The Irishman”i ödüllendirdi. BAFTA'da ise ödül “1917”ye gitti. Akademi'nin tercihinin “Aslan Kral” olacağını öngörmek mümkün; çünkü teknik açıdan özel efekt departmanına fazlasıyla iş yükleyen ve görsel açıdan etkileyici bir film...
Kim kazanır? Aslan Kral
Kazanırsa süpriz olmaz: Avengers: Endgame
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
The Irishman (Sandy Powell ve Christopher Peterson)
Tavşan Jojo - Jojo Rabbit (Mayes C. Rubeo)
Joker (Mark Bridges)
Küçük Kadınlar - Little Women (Jacqueline Durran)
Bir Zamanlar... Hollywood'da - Once upon a Time...in Hollywood (Arianne Phillips)
Akademi bu dalda genelde dönem filmlerini tercih eder... Özellikle de 20. yüzyılda geçmeyen filmleri... Bu yıl en uzak geçmişte geçen film “Little Women”. BAFTA'yı da kazanmış durumda... Ama kesinlikle tek favori değil çünkü kostümcülerin meslek birliği olan CDG dönem kategorisinde “Jojo Rabbit”i fantazide “Maleficent: Mistress of Evil”ı, çağdaşta ise “Knives Out”u ödüllendirdi. Akademi'nin ne yapacağını tahmin etmek gerçekten çok zor. En iyi film kategorisinde olmasının hatrına “Little Women”ın öne çıkacağı söylenebilir...
Kim kazanır? Küçük Kadınlar - Little Women
Kazanırsa sürpriz olmaz: Jojo Rabbit
MAKYAJ VE SAÇ
Skandal - Bombshell (Kazu Hiro, Anne Morgan ve Vivian Baker)
Joker (Nicki Ledermann ve Kay Georgiou)
Judy (Jeremy Woodhead)
Malefiz: Kötülüğün Gücü - Maleficent: Mistress of Evil (Paul Gooch, Arjen Tuiten ve David White)
1917 (Naomi Donne, Tristan Versluis ve Rebecca Cole)
Yıllar sonra nihayet 5 aday birden görebildiğimiz bu kategorinin favorisi “Bombshell” gibi görünüyor. Charlize Theron'u tanınmaz hale getiren makyaj bir yana, üç kişilik ekibin filmdeki bütün çalışmaları gayet başarılı. Makyaj ve Saç Tasarımcıları Birliği (MUAH) “makyaj efekti” ödülünü “Bombshell”e verdi. “Bombshell” çağdaş filmler kategorisinde verilen makyaj ve saç tasarımı ödülünü de kazandı. Dönem filmleri kategorisinde ise ödül “Joker”e gitti. Bu yıl “1917”ye birçok ödül veren BAFTA'nın seçimi bile “Bombshell” oldu...
Kim kazanır? Skandal - Bombshell
Kazanırsa sürpriz olmaz: Joker
EN İYİ MÜZİK
Joker (Hildur Guðnadóttir)
Little Women (Alexandre Desplat)
Marriage Story (Randy Newman)
1917 (Thomas Newman)
Star Wars: The Rise of Skywalker (John Williams)
Daha önce 14 kez müzik, 1 kez de şarkı kategorisinde Oscar adayı olan ve hiç kazanamayan Thomas Newman, bu yıl da evine ödülsüz dönecekmiş gibi görünüyor... Ödülü “Marriage Story”nin müziklerini besteleyen kuzeni Randy Newman'a kaptırırsa, belki “Oscar aile içinde kaldı” diyerek bir teselli bulabilir ama herkesin bildiği gibi asıl rakibi ödül sezonunda Altın Küre, Eleştirmenlerin Seçimi ve BAFTA'da mutlu sona ulaşan Hildur Guðnadóttir olacak... Bir adım daha ileri gidersek Hildur Guðnadóttir'in ödülün favorisi olduğunu söyleyebiliriz.
Kim kazanır? Joker (Hildur Guðnadóttir)
Kazanırsa sürpriz olmaz: 1917 (Thomas Newman)
EN İYİ ŞARKI
I Can't Let You Throw Yourself Away
Oyuncak Hikayesi 4 - Müzik ve söz: Randy Newman
(I'm Gonna) Love Me Again
Rocketman - Müzik: Elton John Söz: Bernie Taupin
I'm Standing With You
Breakthrough – Müzik ve söz: Diane Warren
Into The Unknown
Karlar Ülkesi II – Müzik ve söz: Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez
Stand Up
Harriet – Müzik ve söz: Joshuah Brian Campbell ve Cynthia Erivo
Ödülün favorisi Elton John... “Rocketman”in adaylık sayısında gözü çok daha yükseklerdeydi ama “resmi” bir Elton John filmografisi olarak Akademi'den pek ilgi görmedi. Yine de Elton John sevgisi bu kategoride işe yarayabilir... “I'm Standing With You”nun besteci ve söz yazarı Diane Warren, bu yıl 11'nci kez Oscar'a aday oldu ama ona şans verenlerin sayısı gerçekten çok az... “(I'm Gonna) Love Me Again”i en çok zorlayacak şarkı ise büyük ihtimal Joshuah Brian Campbell ve Cynthia Erivo olacak. Erivo, “Harriet” filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında da aday. Bu yıl Oscar'ın çok beyaz olmasından rahatsız olan Akademi üyeleri en azından bu dalda Erivo'yu sahneye çıkarmak isteyebilir.
Kim kazanır? (I'm Gonna) Love Me Again
Kazanırsa sürpriz olmaz: Stand Up
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