Kuşkusuz evliliğin yanında, düğünler de çiftlerin hayallerini süsleyen bir kutlama... Bu kutlamalarda saatlerce uğraşılan fotoğrafların aksine spontane şekilde yakalanan kareler, bu özel günlerin insanlar için ne kadar önemli, duygusal ya da komik olabileceğini gösteriyor. Ancak 2020'yi hepimizi etkisi altına alan koronavirüs düğün planlarının bir kısmını bozdu. Ancak bazı çiftler aile arasında, samimi bir şekilde hayatlarını birleştirdi. Junebug Weddings adlı bir internet sitesi 2020 yılının en güzel düğün fotoğraflarını seçti. Bazılarının duygu yüklü, bazıları enteresan olduğu 50 düğün fotoğrafından 25'ini sizler için derledik...

Melbourne, Avustralya

Fotoğrafçı: Silas Chau